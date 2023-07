Rezort spravodlivosti chce s plánom obnovy zrekonštruovať 13 súdov

Bratislava 4. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) chce prostredníctvom financií z plánu obnovy zrekonštruovať 13 súdnych budov. Povzbudzuje firmy, aby sa do vypísaných verejných obstarávaní vo výške viac ako 3,5 milióna eur zapojili. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie rezortu.



"Je to veľká príležitosť pre projektantov a firmy zapojiť sa do týchto obstarávaní a prispieť tak k rekonštrukcii súdov," komentoval rezort. Všetky verejné obstarávania sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budov súdov, vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu.



Zákazky sa týkajú miest Bratislava, Nitra, Trenčín, Bardejov, Liptovský Mikuláš, Poprad, Trebišov, Prešov, Pezinok, Prievidza a Žilina.