Rezort spravodlivosti chce zlepšiť informačné technológie v súdnictve

Bratislava 8. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR intenzívne pracuje na zlepšení podmienok výkonu súdnictva. Využívanie informačných technológií je jednou z priorít, ktorú by chcelo zlepšiť, a priniesť tak sudcom lepší komfort pri ich práci. Súdy na Slovensku sú dlhodobo zaťažené nielen množstvom ťažkých káuz, ale najmä byrokraciou spojenou s registratúrou spisov. Pre TASR na to poukázala Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia rezortu.



V oblasti trestného súdnictva ministerstvo začalo s implementáciou prvkov rýchlejšej výmeny informácií medzi súdmi. Cieľom je, aby sudca mal v čo najrýchlejšom čase najlepšie a najaktuálnejšie informácie k prebiehajúcim trestným stíhaniam osoby, o ktorej rozhoduje.



„V tomto štádiu MS SR aktualizuje súdny manažment tak, aby ten obsahoval čo najlepšie informácie, a zároveň aby vedel poskytnúť informácie aj do iných konaní rýchlejšie ako klasickým fyzickým pripájaním spisov, ktoré sú zasielané poštou,“ ozrejmila Szakálová.