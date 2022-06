Rezort spravodlivosti chce zmeniť systém opatrovníctva

Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce riešiť chýbajúcu právnu úpravu tzv. podporovaného rozhodovania, ako aj súčasnú úpravu opatrovníctva. Potvrdilo to pre TASR s tým, že si plne uvedomuje problémy, ktoré súčasný stav zraniteľným ľuďom spôsobuje. Návrh úpravy chce ministerstvo predložiť na vládu do konca roka. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR to víta.



"Aby sa tento nevyhovujúci stav zmenil, ministerstvo v rámci rekodifikačných prác na novom Občianskom zákonníku vypracovalo paragrafové znenie novej právnej úpravy, ktorá do nášho právneho poriadku zavedie zvýšenú ochranu plnoletých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov, medzi iným aj z dôvodu mentálneho postihnutia, nie sú schopní spravovať si vlastné záležitosti," uviedol pre TASR hovorca rezortu Peter Bubla. Avizoval, že návrhu úpravy bude predchádzať diskusia so zainteresovanými stranami.



Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR návrh víta. Podotklo, že o reformu systému opatrovníctva žiada už od roku 2010. "Ešte sme nemali možnosť oboznámiť sa s materiálom a bude tomu predchádzať pripomienkovací proces a množstvo odborných diskusií. Avšak je to významný krok a sme veľmi radi za túto informáciu," uviedla pre TASR riaditeľka združenia Iveta Mišová.



Úprava má rozlišovať medzi situáciou, keď má človek len ťažkosti so spravovaním si vlastných záležitostí a keď nie je schopný si ich spravovať vôbec. V prvom prípade má situáciu riešiť nová úprava podporovaného rozhodovania. Vďaka nej bude môcť človek o svojich záležitostiach rozhodovať sám, aj keď s pomocou inej osoby, ktorú si sám zvolí a ktorá mu bude pri jeho rozhodnutiach pomáhať radami a účasťou.



V druhom prípade má situáciu riešiť nový inštitút tzv. nápomoci. "V jej rámci bude dôraz kladený na rešpektovanie želaní postihnutej osoby. Preto si plnoletý človek bude môcť už dopredu určiť osobu, ktorá sa bude starať o jeho záležitosti pre prípad, že si ich nebude môcť spravovať sám. Nie vždy preto bude nevyhnutné, aby súd ustanovoval opatrovníka," priblížil Bubla.