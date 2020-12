Rezort spravodlivosti chystá zákon na vyššiu ochranu obetí

Bratislava 12. decembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti pripravilo právnu úpravu zameranú na posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Pripravená novela sa zameriava na ich ochranu vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier. Rezort tak zareagoval na zistenia Amnesty International Slovensko (AIS). Tá vo štvrtok (10. 12.) poukázala na narastajúci počet prípadov domáceho násilia počas pandémie.



Cieľom návrhu, ku ktorému sa aktuálne vyhodnocujú pripomienky, je zlepšovať prístup k spravodlivosti pre obete trestných činov. "Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí garantovať štát a veríme, že schválením predloženého návrhu zákona úroveň tejto ochrany podstatne zvýšime," uviedol Peter Bubla, hovorca rezortu spravodlivosti. Zmeny by mohli byť účinné na budúci rok. Novela zavádza, aby právna pomoc pre obete bola dostupná vo viacerých civilných konaniach. V súčasnosti je obetiam právna pomoc poskytnutá v trestných konaniach a v civilných konaniach pri vymáhaní nároku na náhradu škody. "Po novom pôjde najmä o konania týkajúce sa návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom a viktimizáciou zo strany páchateľa," spresnil Bubla.



Novela tiež navrhuje rozšíriť okruh obetí násilných trestných činov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti v prípade, ak bola násilným trestným činom spôsobená smrť. Pribudnúť by mali aj obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma. "Pri vymáhaní odškodnenia od páchateľa navrhujeme, aby obete mohli žiadať o odškodnenie od štátu už po začatí trestného stíhania a nie až po právoplatnom skončení trestného konania, ako je tomu teraz," dodal Bubla. Po poskytnutí odškodnenia obeti prechádza nárok na odškodnenie voči páchateľovi na štát, ktorý ho bude vymáhať od páchateľa.



Výška odškodnenia pre pozostalých v prípade, ak obeť v dôsledku násilného trestného činu zomrela, sa stanoví fixnou sumou rovnakou pre každého pozostalého, t. j. rovným dielom.



Do ľudských práv tento rok zasiahla pandémia nového koronavírusu. Skonštatovala to pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa ľudských práv Amnesty International Slovensko. Výrazným dosahom pandémie čelili podľa AIS práve ženy a dievčatá. Počas dlhodobej izolácie stúpol počet tiesňových volaní a hlásení domáceho násilia aj o 30 percent. "Buď to hlásili ženy, ktoré sa ocitli v domácnosti s násilníkom, alebo to hlásilo aj okolie, ktoré si v izolácii viac všímalo tento problém," uviedla Alexandra Demetrianová, kampaňová koordinátorka AIS.