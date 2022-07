Bratislava 15. júla (TASR) – Rezort spravodlivosti hľadá priestory pre novovznikajúce správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Fungovať by mali začať od januára 2023. Celkovo by na nich malo pôsobiť 90 sudcov. Z toho 44 v Bratislave a po 23 v Banskej Bystrici a Košiciach. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



"Pre novovznikajúce správne súdy hľadáme priestory, pričom je to aj otázka správneho využitia tých priestorov, ktoré už máme, či napríklad pre niektorý nový mestský súd v Bratislave nie je vhodné hľadať novú budovu a do niektorej z už existujúcich by sme mohli dať nový správny súd," priblížil hovorca.



Ako ďalej uviedol, do konca tohto roka platí, že voľné miesto sudcu správneho súdu možno obsadiť dvojakým spôsobom. Buď preložením z ktoréhokoľvek súdu, vrátane okresného, alebo výberovým konaním.



"Čo sa týka preloženia, uplatní sa rovnaký režim ako v prípade obsadzovania voľných miest na Najvyššom správnom súde. A teda tento proces sa vykonáva bez ingerencie predsedu správneho súdu," dodal. Znamená to, že sudca žiadosť o preloženie podáva priamo Súdnej rade SR.



Správne súdnictvo sa na prvom stupni presunie od januára 2023 zo všeobecných súdov na tri špecializované správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Ich vytvorenie schválil parlament a odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová na jar 2022.