Rezort spravodlivosti: Hodnotenie sudcov nemusí byť pravidelné

Bratislava 15. februára (TASR) - Koncepcia pravidelného hodnotenia sudcov by sa mohla zmeniť. Sudcovia by sa teda hodnotili len po výkone prvých piatich rokov vo funkcii a nie každých päť rokov, ako to bolo upravené v doteraz platnej právnej úprave. Rovnako by sa mohlo upustiť od hodnotenia sudcu v súvislosti s výberovým konaním na funkciu predsedu súdu a predsedu senátu. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.



Cieľom novely zákona je aj zjednotiť trvania právnickej praxe ako podmienky pridelenia sudcu na súd vyššieho stupňa. "Súčasná právna úprava dĺžku právnickej praxe upravuje inak v prípade pridelenia sudcu na súdy všeobecného súdnictva (desať, resp. 15 rokov) a inak v prípade pridelenia sudcov na súdy správneho súdnictva (sedem, resp. desať rokov). Po novom bude vyžadované trvanie právnickej praxe v prípade pridelenia na Najvyšší správny súd SR 15 rokov, a teda rovnako ako v prípade pridelenia na Najvyšší súd SR," vysvetľuje MS. V prípade pridelenia na správne súdy bude trvanie právnickej praxe desať rokov, rovnako ako v prípade pridelenia na krajské súdy a Špecializovaný trestný súd.



Novou právnou úpravou chce tiež MS ustanoviť pravidlo, že hodnotiaci sudca nebude hodnotiť sudcu "svojho obvodu". "Vzhľadom na to, že správny súd má postavenie krajského súdu, je potrebné výslovne nastaviť systém hodnotenia aj sudcov správneho súdu tak, aby sudcu v obvode krajského a správneho súdu hodnotil sudca z iného obvodu krajského a správneho súdu," ozrejmil rezort spravodlivosti.



Tiež sa navrhuje upustiť od psychologického posúdenia ako zložky výberového konania pri postupe sudcu na súd vyššieho stupňa.



Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál na účely realizácie zámerov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2023-2027. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. septembra 2025 v tých častiach, ktoré sú potrebné pre vytvorenie novej databázy prísediacich sudcov, do ktorej budú zaradení sudcovia všeobecných súdov a súdov správneho súdnictva. Odložená účinnosť k 1. januáru 2026 sa navrhuje vo zvyšku návrhu zákona.