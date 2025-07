Rezort spravodlivosti: Kolíková kritizuje veci, ktoré sama zanechala

Bratislava 4. júla (TASR) - Exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková kritizuje súčasné vedenie rezortu za chyby, ktoré so svojím tímom urobila pri nastavovaní procesov v počiatkoch súdnej reformy. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to uviedlo v reakcii na piatkovú kritiku Kolíkovej voči vedeniu rezortu. Jej tvrdenia označilo za dezinformácie. Zároveň deklarovalo, že robí všetko preto, aby zlyhania bývalého vedenia minimalizovalo. K čiastočnej záchrane financií a projektov podľa ministerstva dôjde. TASR o tom informoval vedúci tlačového oddelenia rezortu Petar Lazarov.



„Po našom nástupe a identifikovaní všetkých problematických oblastí sme okamžite prijali opatrenia či už na zvrátenie alebo minimalizáciu škôd po predchádzajúcich vládach a pristúpili sme ku krízovému manažmentu, ktorý dosahuje výsledky, o ktorých sa pani Kolíkovej ani nesnívalo. Žiaľ, nemáme luxus toľko potrebného času na stavebné projekty, o ktorý sme boli pripravení a je nevyhnutný aj pre všetky ďalšie procesy obstarávania a realizácie samotných projektov. Už dnes však vieme, že aj napriek našej enormnej snahe sa nepodarí zachrániť všetky projekty a milióny eur prepadnú,“ poznamenal rezort.



Informácie k projektom z plánu obnovy, ktoré Kolíková zverejnila na tlačovej konferencii, označil za dezinformácie. „Pani exministerka účelovo klame a zavádza pri popise situácie týkajúcej sa budovy budúceho sídla Mestského súdu Bratislava III,“ skonštatovalo MS s tým, že Mestský súd Bratislava III, spolu s Mestským súdom Bratislava IV, bude o niekoľko mesiacov presťahovaný do novej budovy vo vlastníctve štátu, ktorá bola riadne a včas vybraná prostredníctvom transparentnej obchodnej verejnej súťaže. „Kúpa uvedenej budovy je jednoznačne ekonomicky výhodnejšia v porovnaní so scenárom výberu budovy, ktorú plánovali predchádzajúce vlády,“ doplnilo MS. Zdôraznilo, že všetky prípravy prebiehajú v súlade so stanoveným harmonogramom, a teda financovanie projektu nie je žiadnym spôsobom ohrozené.



Ešte zarážajúcejšie a absurdnejšie je podľa rezortu vyjadrenie Kolíkovej k projektu nového obchodného registra. Poukázal na to, že verejné obstarávanie nového systému bolo vyhlásené za bývalého vedenia ministerstva a súčasné preto nemohlo jeho podmienky žiadnym spôsobom meniť. „Roky trvajúci proces uvedeného verejného obstarávania teda nie je výsledkom nekvalifikovanosti súčasného vedenia ministerstva, ale neodborného prístupu pani exministerky Kolíkovej. Napriek vzniknutému stavu však súčasné vedenie uplatňuje všetky dostupné prostriedky a opatrenia, prostredníctvom ktorých by bolo možné dosiahnuť financovateľnosť nového obchodného registra z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR,“ skonštatovalo MS.



Rezort zároveň dodal, že má dáta o stave justície. „Keď pani Kolíková hovorí, že nemáme dáta a z tých posledných je zrejmé, že súdna reforma splnila svoje ciele, keďže konania sa zrýchľujú, tak sú len dve možnosti - buď verejnosť hrubo zavádza, alebo netuší, o čom hovorí. Smutnou realitou je, že v tomto prípade sú obe možnosti správne. Dáta máme, a tie hovoria jasnou rečou - máme viac sudcov, viac súdnych zamestnancov a konania sa predlžujú. Takže niečo tu nesedí,“ uviedol.



Ministerstvu spravodlivosti sa nedarí spĺňať niektoré míľniky z plánu obnovy. Ide napríklad o rekonštrukciu budov pre súdy či modernizáciu Obchodného registra SR. Upozornila na to bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková. Kritizuje ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), že uprednostňuje iné priority ako napĺňanie míľnikov z plánu obnovy. Hrozí podľa nej prepadnutie peňazí.