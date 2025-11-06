< sekcia Slovensko
Rezort spravodlivosti kritizuje návrh SaS na nový trest prevýchovy
Bratislava 6. novembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR kritizuje návrh opozičnej strany SaS, ktorá chce zaviesť nový trest prevýchovy za mrežami. Návrh považuje za nesystémový. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Barbora Škulová.
MS argumentuje, že problematika „horalkových krádeží“ nie je len problémom trestného práva, ale najmä sociálnej situácie. Preto je podľa rezortu potrebné komplexné riešenie, nielen nové nezmyselné sankcie a tresty. Doplnil, že sa zaoberá témou drobnej kriminality a v blízkej budúcnosti predstaví návrh riešení.
„Návrh SaS považuje Ministerstvo spravodlivosti SR za nezmyselný. Sudca má aj dnes možnosť uložiť krátkodobý trest, v dňoch aj týždňoch. Trestná sadzba pri trestnom čine krádeže je v rozmedzí na nula až dva roky,“ ozrejmila Škulová.
Opozičná strana SaS vo štvrtok avizovala, že predloží do Národnej rady SR návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže. Navrhuje návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Zároveň chce zaviesť nový trest prevýchovy za mrežami. Ozrejmila, že pri takomto type trestu by človek pri druhej krádeži išiel na niekoľko hodín za múry väznice a absolvoval tam výcvik.
