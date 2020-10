Rezort spravodlivosti meria pracovnú záťaž sudcov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR meria pracovnú záťaž sudcov. Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť rovnomerné pracovné zaťaženie sudcov krajských a okresných súdov SR a zvýšenie transparentnosti i efektívnosti prideľovania personálnych zdrojov. TASR to potvrdil hovorca MS SR Peter Bubla.



Meranie realizujú priamo sudcovia, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zapojiť do zberu časových údajov o ich činnosti. "Údaje zaznamenajú anonymne formou 'denníka sudcovského dňa' a poskytnú ich Analytickému centru MS SR prostredníctvom elektronickej webovej aplikácie vyvinutej špeciálne na tento účel." spresnil hovorca.



Ďalej uviedol, že metodika prípadov využíva údaje z merania pracovnej záťaže a zameriava sa na hlavné kategórie sudcovských aktivít. "Napríklad vedenie pojednávania, prípravu na pojednávanie, prípravu rôznych druhov súdnych rozhodnutí, administratívne činnosti či iné sudcovské aktivity, ktoré bezprostredne nesúvisia s prideleným prípadom," informoval.



Výskumný projekt by mal byť podľa Bublu schopný zodpovedať na viacero otázok. "O koľko je viac alebo menej časovo náročný jeden typ prípadu v porovnaní s iným? Aký je priemerný čas potrebný na vyriešenie určitého množstva prípadov daného typu? Koľko sudcovského času, respektíve koľko sudcov si vyžaduje spracovanie prílevu nových prípadov na daný súd? Ako alokovať financie a pracovnú záťaž tak, aby zohľadňovali náročnosť prípadov," dodal.