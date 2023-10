Rezort spravodlivosti navrhol právnu úpravu o justičnej spolupráci

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhlo vytvoriť samostatnú právnu úpravu týkajúcu sa justičnej spolupráce v trestných veciach. Cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie využívania jej nástrojov. Vyplýva to z návrhu zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorú možno pripomienkovať do 6. decembra.



"Cieľom predkladaného návrhu zákona je konsolidácia právnej úpravy justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorej účelom je, aby sa sprehľadnilo a zjednodušilo využívanie nástrojov a inštitútov využívaných v právnom styku s cudzinou a aby sa odstránili nedostatky aplikačnej praxe," uvádza ministerstvo v predloženom návrhu zákona na legislatívnom portáli Slov-lex.sk.



Nová právna úprava predstavuje revíziu jednotlivých osobitných zákonov upravujúcich justičnú spoluprácu v trestných veciach a prepracovanie piatej časti Trestného poriadku, ktorá sa zrušuje a preberá do návrhu zákona. "Podkladom pre túto revíziu bola analýza implementácie práva EÚ, ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná tak, aby boli jej orgány schopné dodržať medzinárodné záväzky Slovenskej republiky," dodalo ministerstvo.



Nová právna úprava zohľadňuje aj vývoj judikatúry medzinárodných súdov a Ústavného súdu SR. Návrh zákona bol vypracovaný na základe spolupráce Ministerstva spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúry SR.



Návrh zákona pozostáva z piatich častí. Prvá časť obsahuje všeobecné ustanovenia, druhá časť upravuje právny styk s tretími štátmi a tretia časť právny styk s členskými štátmi. "Štvrtá časť sa zaoberá spoluprácou s európskymi a medzinárodnými orgánmi a agentúrami. Piata časť obsahuje splnomocňovacie, prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia," doplnilo ministerstvo. Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.



Rezort spravodlivosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania aj ďalší materiál, ktorý reaguje na návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach vykonaním zmien v súvisiacich zákonoch.