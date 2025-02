Rezort spravodlivosti navrhuje posilniť práva maloletých obetí

Bratislava 17. februára (TASR) - Na zefektívnenie zákonnej úpravy a postupov odškodňovania obetí násilných trestných činov navrhuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR posilniť práva maloletých obetí násilných trestných činov a špeciálnu zákonnú úpravu, pokiaľ ide o vyplácanie odškodnenia. Zvýšiť by sa tiež malo povedomie o možnosti odškodnenia zo strany štátu. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia MS.



Zvyšovanie povedomia o možnosti odškodnenia zo strany štátu by podľa MS nemalo byť výlučne doménou policajných vyšetrovateľov pri procesných úkonoch s poškodenými. Rezort tiež vidí potrebu diskutovať o vytvorení podporného systému pre obete.



"Obeť trestného činu nesmie byť iba do počtu a v trestnom konaní ho nemožno brať ako prameň informácií, ale musí mať postavenie kľúčového subjektu, o ktorý má štát v otázke ochrany jeho práv eminentný záujem," povedal generálny riaditeľ sekcie restoratívnej a alternatívnej justície MS Daniel Petričko.