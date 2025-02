Rezort spravodlivosti: Ochranné liečenia sme riešili ešte vlani

Bratislava 7. februára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR deklaruje, že ako člen Rady vlády SR pre prevenciu kriminality aktívne participuje na práci s odsúdenými a poškodenými. Pripomenulo, že na problematiku pri ochranných liečeniach reagovalo ešte minulý rok v rámci legislatívnych zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku. Rezort to uviedol v reakcii na kritiku opozičného hnutia PS, ktoré tvrdí, že pri nastavení ochranného liečenia na Slovensku boli identifikované systémové nedostatky a volá po legislatívnych zmenách.



"Ministerstvo spravodlivosti SR reagovalo na podnety z praxe a v roku 2024 zrealizovalo legislatívne zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ktorých podstatnou časťou bola aj novelizácia ustanovení o ochranných liečeniach," uviedla v reakcii pre TASR Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia MS SR.



Podotkla tiež, že ministerstvo zorganizovalo komunikačnú platformu pre predsedov trestno-právnych kolégií a grémií na tému ochranných liečení a detencie, kde došlo k výmene názorov a poznatkov na uvedenú tému. "Zároveň sa ministerstvo aktívne oboznámilo so správou Generálnej prokuratúry SR a zúčastnilo sa na pracovnom stretnutí na tému ochranných liečení," doplnila Gašparíková.



Vyjadrenia PS v tejto súvislosti rezort označil za nezmysly, ktoré vyplývajú z neznalosti, alebo sú len ďalšou snahou útočiť na vládu a zvyšovať napätie v spoločnosti, skonštatovalo MS.



Opozičné hnutie PS upozorňuje v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na zlyhania vo viacerých rezortoch. Incidentu sa podľa neho dalo predísť, ak by správne fungovala spolupráca medzi inštitúciami. Poslankyňa Národnej rady za PS Lucia Plaváková kritizovala napríklad opakované zamietnutie uloženia ochranného liečenia útočníkovi na gymnáziu. Tvrdí, že pri nastavení ochranného liečenia na Slovensku boli identifikované systémové nedostatky. Vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) na predstavenie legislatívneho riešenia, ktoré by nedostatky odstránilo. Namietala aj výkon probačného dohľadu v tomto prípade.



Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy.