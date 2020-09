Rezort spravodlivosti plánuje novelizovať infozákon

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR plánuje vytvoriť pracovnú skupinu k novelizácii tzv. infozákona. Pre TASR to potvrdil Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu. Aplikačná prax podľa neho ukázala, že je potrebné opraviť nedostatky súčasného zákona.



Materiál by chcel rezort predložiť do legislatívneho procesu koncom roka. "Nateraz je preto ešte predčasné hovoriť o konkrétnych opatreniach alebo formulácii konkrétnych ustanovení," spresnil Bubla.



Záväzok novelizovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyplýva z programového vyhlásenia vlády. "Rezort má záujem rozšíriť okruh povinne zverejňovaných informácií, pričom by sa neznižoval existujúci štandard prístupu k informáciám a nezavádzali sa nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám," informovalo ministerstvo.



Vláda SR podľa programového vyhlásenia navrhne rozšíriť povinnosť "na štátne a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade", keďže hospodária s verejnými zdrojmi.