< sekcia Slovensko
Rezort spravodlivosti predložil návrh nového Občianskeho zákonníka
Prvá časť je venovaná všeobecným inštitútom. Obsahuje napríklad právnu úpravu predmetu súkromnoprávnych vzťahov, definície ľudského tela a pojmu zviera.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh nového Občianskeho zákonníka. Výsledkom rekodifikácie by mal byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.
MS ozrejmilo, že v súčasnosti platný Občiansky zákonník bol prijatý v roku 1964, a to s obsahom odrážajúcim dobu svojho vzniku, čo znamená, že ako taký je vystavaný okolo typických situácií socialistického života. To sa prejavilo v neprirodzene zúženom právnom priestore pre slobodné rozhodovanie o vlastných záležitostiach. Dôsledkom je podľa rezortu nielen stručná právna úprava, ktorá opomínala mnohé z klasických právnych inštitútov, ale aj príliš zjednodušujúci pohľad na právo ako na systém mantinelov pre realizáciu širokej slobody jednotlivca. „Hoci v priebehu času boli niektoré jeho nedostatky odstránené, aj naďalej ostáva Občiansky zákonník v mnohých smeroch predpisom len pre základné, typové prípady,“ spresnilo MS.
Cieľom predkladaného návrhu preto je odstrániť relikty socialistického prístupu k súkromnému právu a zmodernizovať súkromné právo zavedením chýbajúcich inštitútov. Pozdvihnúť sa má význam autonómie vôle tým, že nový Občiansky zákonník má byť nosným pilierom slobodného uváženia a voľby každého jednotlivca o tom, ako chce žiť a usporiadať si svoje životné situácie tak, aby zásah štátu do toho bol minimálny.
Snahou predkladateľa je tiež zjednotiť podstatnú časť súkromnoprávnej úpravy odstránením duplicity právnej úpravy a presunom úpravy z osobitných predpisov do Občianskeho zákonníka všade tam, kde to dáva zmysel a prináša pridanú hodnotu. Nový Občiansky zákonník má aj sprehľadniť a vyjasniť systém súkromného práva, a teda lepšie prepojiť tú úpravu, ktorá zostane zachovaná v osobitných predpisoch s úpravou Občianskeho zákonníka a vyjasniť a zjednotiť vzťahy medzi nimi vrátane terminológie.
„Výsledkom by mal byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému,“ doplnilo MS.
Predkladaný návrh zákona sa skladá zo siedmich častí. Pred samotným paragrafovým znením uvádzajú návrh zákona základné princípy, na ktorých je budovaný samotný návrh zákona. Základné princípy tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované právne normy budúceho Občianskeho zákonníka.
Prvá časť je venovaná všeobecným inštitútom. Obsahuje napríklad právnu úpravu predmetu súkromnoprávnych vzťahov, definície ľudského tela a pojmu zviera. V druhej časti sa napríklad precizuje právna úprava fyzických osôb a opatrovníctva. Tretia časť návrhu zákona preberá právnu úpravu zákona o rodine, pričom sa zachováva jedinečné postavenie manželstva a vyzdvihuje sa najlepší záujem dieťaťa. Pojmem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa nahrádza pojmom spoločné imanie manželov. Štvrtá časť je venovaná úprave záväzkového práva. Piata časť vymedzuje vecné práva. V šiestej časti sa napríklad presadzuje princíp autonómie vôle osoby poručiteľa. Rozširujú sa právne úkony pre prípad smrti a zavádzajú sa nové delačné dôvody (dedičská zmluva) a nové právne inštitúty (odkaz, príkaz a správca dedičstva) či mení právna úprava závetu, vydedenia i úprava neopomenuteľných dedičov. Siedma časť je typicky venovaná úprave spoločných, prechodných, záverečných a zrušovacích ustanovení.
Predpokladá účinnosť návrhu zákona je od 1. júla 2027.
MS ozrejmilo, že v súčasnosti platný Občiansky zákonník bol prijatý v roku 1964, a to s obsahom odrážajúcim dobu svojho vzniku, čo znamená, že ako taký je vystavaný okolo typických situácií socialistického života. To sa prejavilo v neprirodzene zúženom právnom priestore pre slobodné rozhodovanie o vlastných záležitostiach. Dôsledkom je podľa rezortu nielen stručná právna úprava, ktorá opomínala mnohé z klasických právnych inštitútov, ale aj príliš zjednodušujúci pohľad na právo ako na systém mantinelov pre realizáciu širokej slobody jednotlivca. „Hoci v priebehu času boli niektoré jeho nedostatky odstránené, aj naďalej ostáva Občiansky zákonník v mnohých smeroch predpisom len pre základné, typové prípady,“ spresnilo MS.
Cieľom predkladaného návrhu preto je odstrániť relikty socialistického prístupu k súkromnému právu a zmodernizovať súkromné právo zavedením chýbajúcich inštitútov. Pozdvihnúť sa má význam autonómie vôle tým, že nový Občiansky zákonník má byť nosným pilierom slobodného uváženia a voľby každého jednotlivca o tom, ako chce žiť a usporiadať si svoje životné situácie tak, aby zásah štátu do toho bol minimálny.
Snahou predkladateľa je tiež zjednotiť podstatnú časť súkromnoprávnej úpravy odstránením duplicity právnej úpravy a presunom úpravy z osobitných predpisov do Občianskeho zákonníka všade tam, kde to dáva zmysel a prináša pridanú hodnotu. Nový Občiansky zákonník má aj sprehľadniť a vyjasniť systém súkromného práva, a teda lepšie prepojiť tú úpravu, ktorá zostane zachovaná v osobitných predpisoch s úpravou Občianskeho zákonníka a vyjasniť a zjednotiť vzťahy medzi nimi vrátane terminológie.
„Výsledkom by mal byť nový Občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému,“ doplnilo MS.
Predkladaný návrh zákona sa skladá zo siedmich častí. Pred samotným paragrafovým znením uvádzajú návrh zákona základné princípy, na ktorých je budovaný samotný návrh zákona. Základné princípy tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované právne normy budúceho Občianskeho zákonníka.
Prvá časť je venovaná všeobecným inštitútom. Obsahuje napríklad právnu úpravu predmetu súkromnoprávnych vzťahov, definície ľudského tela a pojmu zviera. V druhej časti sa napríklad precizuje právna úprava fyzických osôb a opatrovníctva. Tretia časť návrhu zákona preberá právnu úpravu zákona o rodine, pričom sa zachováva jedinečné postavenie manželstva a vyzdvihuje sa najlepší záujem dieťaťa. Pojmem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa nahrádza pojmom spoločné imanie manželov. Štvrtá časť je venovaná úprave záväzkového práva. Piata časť vymedzuje vecné práva. V šiestej časti sa napríklad presadzuje princíp autonómie vôle osoby poručiteľa. Rozširujú sa právne úkony pre prípad smrti a zavádzajú sa nové delačné dôvody (dedičská zmluva) a nové právne inštitúty (odkaz, príkaz a správca dedičstva) či mení právna úprava závetu, vydedenia i úprava neopomenuteľných dedičov. Siedma časť je typicky venovaná úprave spoločných, prechodných, záverečných a zrušovacích ustanovení.
Predpokladá účinnosť návrhu zákona je od 1. júla 2027.