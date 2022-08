Rezort spravodlivosti predĺžil tender na nákup výpočtovej techniky

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR opäť predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na nákup výpočtovej techniky v predpokladanej hodnote takmer 8,5 milióna eur bez DPH. Uchádzači môžu posielať ponuky do 6. septembra do 10.00 h. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Pre súdy, rezortné inštitúcie, ale aj ministerstvo samotné chce obstarať nové potrebné notebooky tlačiarne či multifunkčné zariadenia," priblížil rezort spravodlivosti ešte skôr na svojom webe. Ministerstvo informovalo, že nákup má byť refinancovaný z prostriedkov Európskej únie.



Ide o nákup približne 6300 notebookov, ultrabookov, ako aj dokovacích staníc či niekoľko stoviek tlačiarní. Verejné obstarávanie je rozdelené na dve časti, "keďže počítače umožňujeme dodávať i priebežne, najmä z dôvodu nedostatku zariadení na trhu a vysokom dopyte po nich, no pri zariadeniach na tlač je podmienkou, aby boli dodané naraz".



Verejné obstarávanie bolo vyhlásené ešte v apríli 2022. Najskôr bol záverečný termín na podávanie ponúk stanovený na začiatok mája. Viackrát bol posunutý, naposledy na 9. septembra. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.