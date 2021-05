Rezort spravodlivosti: O výbere budovy pre NSS rozhodne jeho predseda

Bratislava 2. mája (TASR) - Hlavné slovo vo výbere budovy pre Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať jeho predseda. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Zopakoval, že sídelným mestom tohto súdu je Bratislava.



"Čo sa týka výberu konkrétnej budovy, ministerstvo spravodlivosti do tohto procesu nezasahuje z pozície nejakých zákonných kompetencií – Najvyšší správny súd nie je krajský súd ani okresný súd, je to samostatná rozpočtová kapitola," spresnil hovorca. Dodal, že rezort spravodlivosti bude pri výbere konkrétnej budovy novému predsedovi súdu plne súčinný.



"Súčasne platí, že v rámci fondu obnovy je požiadavka na materiálne zabezpečenie, a teda aj poskytnutie modernej budovy či už pre Najvyšší súd, ako aj Najvyšší správny súd, či už ako samostatné budovy, alebo jedna budova pre obe inštitúcie," podotkol Bubla.



Úspešný kandidát na pozíciu predsedu NSS SR Pavol Naď ešte skôr uviedol, že sa chce po vymenovaní do funkcie rozprávať o sídelnej budove nového súdu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Preferuje samostatné sídlo, ale po prípadnej rekonštrukcii budovy na bratislavskom Župnom námestí nevylučuje ani fungovanie v spoločných priestoroch s Najvyšším súdom SR.



Naďa zvolila Súdna rada za kandidáta na predsedu NSS SR 20. apríla na svojom zasadnutí. Hlasovalo za neho všetkých 17 prítomných členov. Ešte ho musí vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta.