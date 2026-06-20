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Rezort spravodlivosti: Prvá investícia rekonštrukcie súdov finišuje
Ide o desať budov súdov, v ktorých aktuálne prebiehajú veľmi intenzívne rekonštrukčné a modernizačné práce.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Projekty Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorých predmetom sú sídelné budovy súdov, sú rozdelené do dvoch „investícií“. Prvou investíciou sú takzvané kúpy a rekonštrukcie nových budov súdov. Ide o novú budovu mestských súdov Bratislava III a Bratislava IV a o novú budovu Okresného súdu Žilina. Možno konštatovať, že prvá investícia bude úspešne ukončená riadne a včas už o niekoľko dní. Pre TASR to uviedla Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.
Spresnila, že druhá investícia predstavuje projekty rekonštrukcií existujúcich, respektíve pôvodných budov súdov. Ide o desať budov súdov, v ktorých aktuálne prebiehajú veľmi intenzívne rekonštrukčné a modernizačné práce. „Ide o najväčšiu stavebnú investičnú akciu v rezorte spravodlivosti od vzniku SR,“ podotkla Szakálová.
Ozrejmila, že pri väčšine súdov ide o kompletnú rekonštrukciu, to znamená interiér, exteriér, vybavenie, pri niektorých ide o čiastočnú rekonštrukciu. V rámci výmery budov je najrozsiahlejším projektom objekt Okresného súdu Banská Bystrica na Rudlovskej ceste, čomu zodpovedá aj výška investície.
„Ako aj doposiaľ, ministerstvo následne poskytne všetky detailné informácie médiám bezodkladne po ukončení zásadných fáz priebehu prác na jednotlivých projektoch, aj z hľadiska míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR, s nevyhnutným predpokladom ukončenia všetkých prác koncom augusta až septembra 2026,“ uzavrela Szakálová.
Spresnila, že druhá investícia predstavuje projekty rekonštrukcií existujúcich, respektíve pôvodných budov súdov. Ide o desať budov súdov, v ktorých aktuálne prebiehajú veľmi intenzívne rekonštrukčné a modernizačné práce. „Ide o najväčšiu stavebnú investičnú akciu v rezorte spravodlivosti od vzniku SR,“ podotkla Szakálová.
Ozrejmila, že pri väčšine súdov ide o kompletnú rekonštrukciu, to znamená interiér, exteriér, vybavenie, pri niektorých ide o čiastočnú rekonštrukciu. V rámci výmery budov je najrozsiahlejším projektom objekt Okresného súdu Banská Bystrica na Rudlovskej ceste, čomu zodpovedá aj výška investície.
„Ako aj doposiaľ, ministerstvo následne poskytne všetky detailné informácie médiám bezodkladne po ukončení zásadných fáz priebehu prác na jednotlivých projektoch, aj z hľadiska míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR, s nevyhnutným predpokladom ukončenia všetkých prác koncom augusta až septembra 2026,“ uzavrela Szakálová.