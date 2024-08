Rezort spravodlivosti: Prvé extradície osôb z USA sa úspešne podarili

Bratislava 4. augusta (TASR) - Tento rok sa podarilo úspešne realizovať historicky prvé extradície dvoch osôb z USA na Slovensko. Slovenských občanov však nemožno vydať mimo Európskej únie (EÚ), čo je jeden z hlavných rozdielov oproti extradíciám na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Keď je potrebné vydať osobu z inej krajiny, spolupracuje sa s Interpolom a diplomatmi, aby sa dosiahol najlepší výsledok. Vysvetľuje ministerstvo spravodlivosti (MS) na svojom webe.



Ako rezort podotkol, v rámci EÚ to funguje pomerne jednoducho. Členské štáty si navzájom pomáhajú a vydávajú si svojich občanov na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Pri krajinách mimo EÚ je to trochu zložitejšie.



"Musíme sa spoliehať na medzinárodné dohody alebo bilaterálne zmluvy, ktoré má Slovensko s týmito krajinami uzatvorené, poprípade na uplatnenie zásady vzájomnosti. V oboch prípadoch je dôležité, aby bol zabezpečený vhodný právny základ na spoluprácu. Ak Slovensko nevydá požadovanú osobu, začne trestné stíhanie na svojom území, aby sa vyhlo jej prípadnej beztrestnosti," vysvetľuje riaditeľ odboru justičnej spolupráce v trestných veciach MS Alexander Kunošík.



Michaela Hiernard z odboru justičnej spolupráce priblížila, že každý prípad môže zahŕňať rôzne komplikácie, ako sú viaceré zatýkacie rozkazy alebo prekrývajúce sa inštitúty právneho styku s cudzinou.



Prípadmi, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu, sa zaoberá odbor justičnej spolupráce v trestných veciach, patriaci pod sekciu medzinárodného práva MS. Aktuálne spravuje 4482 aktívnych prípadov, 38 prípadov rieši vydanie osôb do zahraničia a 149 prípadov zahŕňa žiadosti o vydanie osôb na Slovensko.