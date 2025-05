Rezort spravodlivosti reaguje na schvaľovanie pandemickej dohody

Bratislava 20. mája (TASR) - Schvaľovanie tzv. pandemickej dohody na 78. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve potvrdilo, že tvrdenia opozície o izolácii Slovenska boli zavádzajúce. Vyhlásilo to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Poukázalo na to, že na základe slovenskej požiadavky sa o dohode hlasovalo demokraticky. TASR stanovisko poslal vedúci tlačového oddelenia ministerstva Petar Lazarov.



„V uplynulých dňoch bola verejnosť opakovane zavádzaná tvrdeniami, že Slovenská republika svojím postojom k pandemickej dohode ide proti celosvetovému konsenzu a riskuje medzinárodnú izoláciu. Realita však ukázala opak. Na základe požiadavky slovenskej vlády sa o dohode hlasovalo demokraticky a nie formou všeobecného konsenzu,“ poznamenal rezort s tým, že spolu so Slovenskom nehlasovalo za dohodu ďalších desať krajín vrátane členských štátov EÚ, ako sú Taliansko a Poľsko. „Na samotnom hlasovaní sa nezúčastnilo 46 štátov, zatiaľ čo 124 krajín bolo za prijatie dokumentu,“ doplnilo MS.



Zdôraznilo, že aktuálne prijatie návrhu textu pandemickej dohody predstavuje iba politické vyjadrenie vôle, pričom samotný text zostáva neúplný a nejednoznačný. „Dohoda sa po tomto kroku nestáva právne záväznou pre členské štáty a zatiaľ ani nevstupuje do platnosti. Podmienkou otvorenia dohody na podpis a jej následného nadobudnutia platnosti je dokončenie rokovaní o prílohe, ktorá sa bude zaoberať otázkami prístupu a zdieľania patogénov,“ vysvetlilo ministerstvo.



Pripomienky, ktoré Slovenská republika mala, boli podľa rezortu zásadného charakteru. „Dohoda, okrem iného, vytvára prekrývajúce sa záväzky popri novelizovaných Medzinárodných zdravotníckych predpisoch (IHR) bez jasného určenia, ktoré záväzky majú prednosť a podľa akého právneho základu majú členské štáty konať - či na základe členstva vo WHO, na základe IHR alebo na základe tejto novej dohody. Nebolo adekvátne zareagované na opakované žiadosti SR o jasnom vymedzení právomocí EÚ a členských štátov vo vzťahu k predmetu pandemickej zmluvy,“ objasnil rezort.



Dodal, že SR taktiež požadovala, aby boli do textu dohody začlenené formulácie zaručujúce plné rešpektovanie práva jednotlivca na dobrovoľný, slobodný a informovaný súhlas pri použití nových pandemických vakcín a liekov a zavedenie kompenzačného mechanizmu na urýchlené odškodnenie osôb za škody na životoch a zdraví spôsobené týmito produktmi.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok v Ženeve na svojom výročnom zasadnutí formálne prijala medzinárodnú dohodu o prevencii a kontrole pandémií. Schváleniu dohody na utorkovom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia predchádzalo v pondelok (19. 5.) večer hlasovanie na Výbore A tohto zhromaždenia o uznesení odporúčajúcom zhromaždeniu prijatie pandemickej dohody. Uznesenie bolo prijaté hlasmi 124 štátov. Žiadna krajina nehlasovala proti, zdržalo sa však 11 štátov vrátane Slovenska, Iránu, Izraela, Ruska, Talianska či Poľska.