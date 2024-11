Rezort spravodlivosti pripravil novelu zákona o Justičnej akadémii

Bratislava 8. novembra (TASR) - O funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie by sa mohli uchádzať záujemcovia aj z prostredia mimo justície, ktorí sú uznávanými osobnosťami v oblasti vzdelávania, vrátane vytvorenia výberovej komisie. Zvýšiť by sa mohli aj požiadavky a kvalifikačné kritériá na túto funkciu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Justičnej akadémii, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR.



"Navrhuje sa otvorenie výberového konania na funkciu riaditeľa aj z prostredia mimo justície a ďalších záujemcov, ktorí sú uznávanými osobnosťami v oblasti vzdelávania. Navrhuje sa tiež zvýšenie požiadaviek a kvalifikačných kritérií na túto funkciu. Doterajšie 20-ročné skúsenosti s fungovaním akadémie vedú k nutnosti otvorenia výberového konania na funkciu riaditeľa vzhľadom na doterajší nízky, respektíve žiadny záujem o túto funkciu z radov sudcov a prokurátorov," spresňuje rezort spravodlivosti.



Cieľom návrhu zákona je aj rozšírenie Rady Justičnej akadémie o zástupcov navrhnutých právnickými fakultami verejných vysokých škôl a stavovských organizácií advokátov, notárov a súdnych exekútorov (Slovenská advokátska komora, Notárska komora Slovenskej republiky, Slovenská komora exekútorov). "Rozšírenie rady je nutné z dôvodu previazanosti právnického vzdelávania a justičného vzdelávania a tiež z dôvodu priestupnosti medzi jednotlivými právnickými povolaniami (najmä sudca - prokurátor - advokát - notár), ktorú umožňuje vzájomné 'uznávanie' odbornej justičnej skúšky, advokátskej skúšky, notárskej skúšky, respektíve inej právnej skúšky," vysvetľujú v dôvodovej správe.



V záujme posilnenia spolupráce Justičnej akadémie a akademickej obce sa v návrhu zákona upravuje taktiež dotačná schéma podporujúca túto spoluprácu.



Návrh zákona zároveň spresňuje predmet činnosti Justičnej akadémie, cieľové skupiny vzdelávania, ako aj procedúru vykonania odbornej justičnej skúšky. Rovnako má za cieľ zjednotiť prípravné vzdelávanie a spolu s celoživotným vzdelávaním typy vzdelávacích aktivít dopĺňa o jazykové vzdelávanie a vzdelávanie prostredníctvom zahraničných odborných stáží. "Týmto sa vhodným spôsobom vzdelávacie aktivity sprehľadnia a aktualizuje sa okruh subjektov, ktorým sa poskytujú (v tejto súvislosti napríklad aktuálne znenie zákona o justičnej akadémii nezahŕňa tzv. 'justičných stážistov' napriek tomu, že ich stáž má byť prípravou na výberové konanie na funkciu sudcu)," uvádza dôvodová správa.



Rovnako sa navrhuje zjednotiť doterajšiu úpravu odbornej justičnej skúšky. Pre jednoduchšie plnenie úloh spojených s vykonávaním justičných skúšok sa tiež navrhuje predĺženie funkčného obdobia členov skúšobných komisií z troch rokov na päť rokov.



Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2025.