Rezort spravodlivosti: Rokovania o súdnej mape naďalej pokračujú

Bratislava 15. marca (TASR) - Rokovania o súdnej mape naďalej pokračujú. Jej zavedenie odporúča aj Európska komisia pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Pre TASR to uviedol Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v reakcii na utorkové protestné zhromaždenie zamestnancov súdov pred Krajským súdom (KS) Trenčín proti súdnej mape.



"Veríme, že reformu súdnej mapy ako záväzok z programového vyhlásenia vlády a súčasť plánu obnovy a odolnosti sa podarí presadiť," zdôraznil Bubla. Cieľom je špecializácia sudcov, rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnutia súdov a lepšie podmienky sudcov a pracovníkov súdov na prácu a rozhodovanie.



Ako ďalej uviedol, zavedenie súdnej mapy vyplýva aj z odporúčaní CEPEJ. "Najmä pokiaľ ide o špecializáciu sudcov či spájanie súdov do väčších obvodov. Odporúčania sú uvedené v správe k stavu súdnictva na Slovensku z roku 2018," dodal s tým, že materiál je dostupný na webe rezortu spravodlivosti.



Proti súdnej mape v utorok protestovalo pred KS v Trenčíne asi 80 zamestnancov súdov. Tvrdenia, že Európska komisia pre efektívnu justíciu odsúhlasila súdnu mapu, považuje členka predsedníctva Odborového zväzu justície Marta Božková za klamstvo. Tiež tvrdí, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce v parlamente do novely zákona o správnych súdoch zakomponovať zrušenie krajských súdov.