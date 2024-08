Rezort: Rozhodnutie SDEÚ v prípade bulharského občana neovplyvní SR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v prípade bulharského občana, ktorý sa podrobil hormonálnej liečbe a žiada byť úradmi uznaný za ženu, nemôže mať vplyv na slovenskú právnu úpravu. Nie je preto potrebné, aby sa Slovenská republika do tohto konania zapojila. Uviedla to štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Katarína Roskoványi v reakcii na výzvu KDH. To žiadalo, aby SR do konania vstúpilo, pretože podľa neho môže členské štáty právne zaviazať uznávať úradné premeny mužov na ženy a naopak.



"Ministerstvo spravodlivosti nepozná špecifiká bulharskej právnej úpravy a možné dôsledky budúceho rozhodnutia na jeho vnútroštátne právo, existujúca slovenská právna úprava v tejto oblasti je však v súlade s právom Európskej únie, práve preto rozhodnutie súdneho dvora v bulharskej veci nemôže mať na ňu vplyv, z tohto dôvodu nevznikla potreba, aby sa Slovenská republika zapojila do tohto konania," uviedla Roskoványi na sociálnej sieti.



Podotkla, že súdny dvor už v minulosti viackrát potvrdil, že právomoci v oblasti osobného stavu jednotlivcov, ako sú manželstvo a rodičovstvo, patria členským štátom a právo Európskej únie do tejto právomoci nezasahuje. "Jednou zo základných slobôd, na ktorých stojí Európska únia, je sloboda pohybu, ktorá je garantovaná pre všetkých občanov Európskej únie. Súdny dvor preto v tejto bulharskej veci môže v súvislosti so zmenou pohlavia poskytnúť výklad európskeho práva iba v rozsahu, ktorý sa týka práva slobody pohybu a pobytu," vysvetlila štátna tajomníčka.



Priblížila, že diskutované konanie súvisí so situáciou bulharského občana, ktorý žije v Taliansku, podrobuje sa hormonálnej liečbe s cieľom zmeny pohlavia a od bulharských súdov žiada zmenu zápisu pohlavia a v osobných dokladoch. "Bulharský súd považoval za potrebné začať tzv. prejudiciálne konanie na súdnom dvore v tejto veci a položil mu viacero otázok týkajúcich sa výkladu európskeho práva v tomto smere. Odpovede mu majú pomôcť rozhodnúť na domácej pôde," priblížila.



Roskoványi dodala, že právo Európskej únie je komplikovaná záležitosť pre právnikov, nieto pre bežných ľudí. "Práve preto považujem za nezodpovedné politicky zneužívať zložitosť práva Európskej únie na vyvolávanie vášní medzi občanmi. (...) KDH účelovo straší zmenou oficiálneho postoja SR v právnych dôsledkoch zmeny pohlavia. Môžeme ich ubezpečiť, že v pohlavných otázkach máme jasno a žiadne zmeny sa nepripravujú," skonštatovala.



Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva vládu a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) na ochranu suverenity Slovenska na pôde SDEÚ. Žiada využiť právo a vstúpiť do súdneho konania, ktoré podľa hnutia môže členské štáty právne zaviazať uznávať úradné premeny mužov na ženy a naopak.