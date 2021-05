Rezort spravodlivosti: Rozpočet ZVJS je pre ďalšie roky neprijateľný

Bratislava 8. mája (TASR) – Súčasne nastavený rozpočet prevádzkových výdavkov a bežných transferov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pre rok 2021 a nasledujúce roky je neprijateľný. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Zbor už skôr upozornil, že vzhľadom na viazanie výdavkov rozpočtu pre väzenstvo sú ohrozené podmienky zákonného zabezpečenia výkonu väzby a výkonu trestu.



Bubla vyhlásil, že návrh rozpočtu zboru na roky 2021 až 2023 nezabezpečuje dostatočné zdroje na financovanie jeho základných úloh. „Zboru bolo viazaných desať percent výdavkov z kategórie tovary a služby pre rok 2021 a nasledujúce roky taktiež dva milióny eur z bežných transferov,“ spresnil s tým, že ZVJS nemá vo svojom rozpočte žiadnu rezervu. Napríklad v súvislosti s výdavkami spojenými s pandémiou ochorenia COVID-19, výdavkami súvisiacimi so zvýšeným odlivom skúsených dlho slúžiacich príslušníkov (odchodné) či zvýšenými nemocenskými dávkami.



„Z uvedených dôvodov si zbor požadované finančné prostriedky v jednotlivých kategóriách výdavkov a programov uplatňuje a bude uplatňovať v rámci návrhu prioritných výdavkových titulov, respektíve pre potrebu dofinancovania roku 2021 samostatnými žiadosťami Ministerstvu financií SR prostredníctvom MS SR,“ doplnil hovorca.



Zdôraznil, že viaceré investičné akcie stanovené v koncepcii väzenstva na roky 2014 - 2020 nebolo možné začať, alebo bolo nevyhnutné priorizovať a revidovať stanovené ciele. „Napriek čiastočnému zlepšeniu podmienok naďalej pretrváva výrazný investičný dlh väzenstva a vzhľadom k nízkemu objemu investičných vstupov či už zo strany štátneho rozpočtu alebo možností čerpania prostriedkov EÚ, neboli v plnom rozsahu vytvorené podmienky na zabezpečenie plnenia revidovaných cieľov koncepcie,“ spresnil.



Národný projekt Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS sa podľa jeho slov nachádza v realizačnej fáze a pripravujú sa prvé žiadosti o platbu za dodané tovary a služby. Celkové výdavky na projekt predstavujú vyše 34 miliónov eur. „Cieľom projektu je optimalizovať, inovovať a elektronizovať bežné životné situácie väznenej osoby, ako aj inovovať, elektronizovať, modifikovať a zjednotiť postupy Zboru väzenskej a justičnej stráže za pomoci procesných, manažérskych, informačno-komunikačných nástrojov a periférnych zariadení,“ ozrejmil Bubla.



Dodal, že ZVJS aktuálne pracuje na novej koncepcii väzenstva pre nasledujúce obdobie. „Veríme, že všetky požiadavky zboru budú zabezpečené, aby boli rovnako náležite zabezpečené práva väznených osôb a zároveň, aby sme sa stali štátom s väzenstvom na kvalitatívnej úrovni porovnateľnej so západnými krajinami,“ zdôraznil.