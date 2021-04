Rezort spravodlivosti sa oboznamuje s pripomienkami k súdnej mape

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa stále oboznamuje s pripomienkami k návrhu novej súdnej mapy. Ďalší postup, ako aj prípadný harmonogram rozporových konaní, bude známy po skončení tohto procesu. TASR to potvrdil hovorca MS SR Peter Bubla.



K návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok, z toho 190 zásadných a osem hromadných. Návrh pripomienkovali aj tri ministerstvá. Nesúhlas s novou súdnou mapou vyslovilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Ministerstvo financií (MF) SR žiada, aby návrh zohľadňoval počty zamestnaneckých miest v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2021 až 2023. Riziká vidí aj v súvislosti s financovaním reformy. Rezort vnútra požaduje vzhľadom na potrebu zabezpečenia úloh Policajného zboru viaceré zmeny v navrhovaných obvodoch súdov. Upozorňuje, že reforma takmer vôbec nerieši otázku pôsobnosti prokuratúry na území SR.



MS SR avizovalo, že hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.