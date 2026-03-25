Streda 25. marec 2026
Rezort spravodlivosti: Sloboda zhromažďovania je základom demokracie

Na snímke muž kladie sviečku k Pamätníku sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave v stredu 25. marca 2026. Pred 38 rokmi 25. marca 1988 sa v Bratislave konalo verejné zhromaždenie známe ako Sviečková manifestácia. Do novodobých dejín Slovenska sa zapísala ako jedna z najväčších demonštrácií proti totalitnému komunistickému režimu v bývalom Československu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Sloboda prejavu a zhromažďovania je základom demokratickej spoločnosti, no jej výkon musí zostať v medziach zákona a rešpektu k právam iných. Zároveň platí, že rešpekt k odlišnému názoru je jedným zo základných pilierov demokracie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to uviedlo pri príležitosti pamätného Dňa zápasu za ľudské práva, ktorý je spomienkou na Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988 v Bratislave.

„Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v roku 1988 stretli tisíce ľudí so sviečkami v rukách, aby verejne vyjadrili túžbu po dodržiavaní základných ľudských a občianskych práv. Medzi hlavné požiadavky patrilo najmä rešpektovanie ľudských práv a náboženských slobôd,“ pripomenulo MS na sociálnej sieti. Zdôraznilo, že dnes žijeme v iných podmienkach s tým, že môžeme otvorene hovoriť, slobodne sa zhromažďovať a vyjadrovať svoje názory.

„Tieto práva však so sebou nesú aj zodpovednosť - uplatňovať ich spôsobom, ktorý rešpektuje druhých a zachováva dôstojnosť verejného priestoru,“ upozornilo MS. Dodalo, že slobody, ktoré sa nám podarilo vydobyť po roku 1989, nie sú samozrejmosťou, je potrebné ich chrániť a v prípade potreby sa za ne postaviť.

Pred 38 rokmi 25. marca 1988 sa v Bratislave konalo verejné zhromaždenie známe ako Sviečková manifestácia. Do novodobých dejín Slovenska sa zapísala ako jedna z najväčších demonštrácií proti totalitnému komunistickému režimu v bývalom Československu.
Neprehliadnite

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

Začína sa sezóna kliešťov: Viete, ako pred nimi ochránite vášho psa?