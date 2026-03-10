< sekcia Slovensko
Rezort spravodlivosti tvrdí,že urobil vo väzniciach nápravné opatrenia
Sociálny systém príslušníkov ZVJS je od roku 2023 potrebné dofinancovať z iných rozpočtových zdrojov, a preto je z dlhodobého hľadiska neudržateľný.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Rezort spravodlivosti urobil vo vzťahu k nedostatkom v slovenských väzniciach nápravné opatrenia. Pre TASR to v reakcii na kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR uviedol Dalibor Skladan z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.
„Ministerstvo spravodlivosti urobilo vo vzťahu k vytýkaným skutočnostiam nápravné opatrenia, ktoré budú spočívať v kontrolách na pravidelnej báze v jednotlivých ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Uvedené opatrenia považujeme za dostatočné,“
NKÚ v rámci kontroly zameranej na podmienky v slovenských väzniciach a hospodárenie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v rokoch 2022 až 2024 zistil, že podmienky pre každodenný život vo väzniciach sa v priebehu ostatných desiatich rokov napriek obmedzeným financiám štátu preukázateľne zlepšili. Avšak sociálny systém príslušníkov ZVJS je od roku 2023 potrebné dofinancovať z iných rozpočtových zdrojov, a preto je z dlhodobého hľadiska neudržateľný.
