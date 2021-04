Rezort spravodlivosti už pripravil návrh na zmeny pri kolúznej väzbe

Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu trestného poriadku, ktorá má upraviť aj podmienky a lehoty trvania väzby. TASR o tom informoval hovorca rezortu Peter Bubla. Materiál je podľa jeho slov možné pripomienkovať do 6. mája. Kľúčovú zmenu má predstavovať zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Trvať však môže aj dlhšie.



"Cieľom návrhu je upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe," priblížil Bubla s tým, že sa v ňom ponecháva možnosť súdu a v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie na návrh prokurátora za určitých okolností rozhodnúť o ponechaní obvineného v kolúznej väzbe aj nad ustanovenú lehotu.



Kolúzna väzba by mohla trvať dlhšie ako päť mesiacov, ak by bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb. Rovnako, ak sa "vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie". Návrhom sa majú posilniť práva obvineného umiestneného v kolúznej väzbe aj zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov o väzbe.



Ďalšou zmenou má byť zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby. "V súlade s tým, ako aj s judikatúrou Ústavného súdu SR a zavedenou súdnou praxou, sa explicitne ustanovujú náležitosti návrhu na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe," uviedol Bubla. Priblížil, že pri kolúznej väzbe musí návrh na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenie rozhodnutia súdu o väzbe obsahovať aj uvedenie konkrétnych skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu z kolúzneho správania obvineného alebo z ktorých je zrejmé, že tak obvinený už konal.