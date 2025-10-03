< sekcia Slovensko
Rezort spravodlivosti uzatvoril zmluvu na videokonferenčné riešenie
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR uzatvorilo so spoločnosťou Alanata zmluvu na dodanie komplexného videokonferenčného riešenia za necelých päť miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, teda na 60 mesiacov od riadneho dodania komplexného videokonferenčného riešenia. Spoločnosť má podľa zmluvy dodať komplexné videokonferenčné riešenie, ktorého súčasťou je vybavenie desiatich videokonferenčných miestností, a to najneskôr do 90 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. MS má tiež právo požadovať od spoločnosti na základe objednávok dodávku vybavenia ďalších 40 videokonferenčných miestností - zariadenia, licencie, inštalácia a školenie. Zmluva je účinná od štvrtka (2. 10.).
MS vyhlásilo v júli súťaž na „Rozvoj a obnovu videokonferenčného riešenia v rezorte spravodlivosti“. Využívané má byť najmä na účel súdnych pojednávaní. Rozsah predmetu obstarávania zahŕňa napríklad školenia pre videooperátorov a používateľov, dodávku a inštaláciu videokonferenčného vybavenia pre desať pojednávacích miestností či služby súvisiace s prevádzkou a podporou počas 60 mesiacov. Miestom dodania sú súdy vo všetkých krajoch SR. Predmet zákazky má byť financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR a zo štátneho rozpočtu.
