Rezort spravodlivosti: Vzdelávať súdnu administratívu je kľúčové

Bratislava 18. mája (TASR) - Vzdelávanie súdnej administratívy je podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR jedným z kľúčových nástrojov kvalitného výkonu súdnictva. Administratívni zamestnanci súdov realizujú pomerne náročnú prácu, na výkon ktorej potrebujú okrem materiálno-technickej podpory aj kvalitné vzdelávanie. Na základe toho ministerstvo od začiatku roka spustilo pilotné vzdelávanie súdnej administratívy, ktoré sa aktuálne zameriava na oblasť výkonu trestného súdnictva. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová.



MS zrealizovalo v tomto roku vzdelávanie pre začínajúcich administratívnych pracovníkov súdov zaradených na trestný úsek v dvoch termínoch. Spolu prešlo vzdelávaním vyše 80 zamestnancov súdov.



Ako hovorkyňa priblížila, v júni ministerstvo organizuje pracovné vzdelávanie na úrovni krajských súdov pre potreby administratívnych pracovníkov všetkých súdov v obvode kraja. Rezort rovnako reaguje aj na individuálne požiadavky súdov na vzdelávanie „ad hoc“. Týmto prístupom chce posunúť systém vzdelávania bližšie k regiónom reagujúc na konkrétne lokálne problémy.



„Je pravdou, že v minulosti dlhodobo absentovalo systémové vzdelávanie súdnej administratívy, a to nielen prostredníctvom justičnej akadémie, ale najmä ministerstvom. Bolo to práve ministerstvo, ktoré realizovalo vzdelávanie súdnej administratívy, avšak neskôr sa upustilo od týchto aktivít,“ poukázala hovorkyňa.



Doplnila, že administratívni pracovníci v súdnictve si vo všeobecnosti zlepšujú kvalifikáciu najčastejšie prostredníctvom špecializovaných kurzov, seminárov či školení, ktoré organizuje najmä Justičná akadémia SR a MS SR. Tieto formy vzdelávania môžu byť pravidelné (napríklad povinné ročné školenia) alebo cielené podľa potreby súdu (napríklad zavedenie novej legislatívy, IT systému či procesných zmien).