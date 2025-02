Rezort spravodlivosti: Zánik trestnosti istých skutkov sme avizovali

Bratislava 6. februára (TASR) - Fakt, že u niektorých skutkov dôjde k zániku trestnosti, Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR nikdy neskrývalo, naopak, otvorene ho komunikovalo už v legislatívnom procese. Rezort to uviedol v reakcii na Nadáciu Zastavme korupciu a jej analýzu doterajších dosahov zmien Trestného zákona.



Hovorkyňa MS Barbora Škulová uviedla, že prezentované čísla nadáciou nie je možné paušalizovať, keďže každý prípad by bolo potrebné posudzovať individuálne, aby sa dal vyhodnotiť súvis s novelou Trestného zákona. "Faktom je, že z výkonu trestu bolo prepustených 446 osôb, a nie 1200, ako to zavádzajúco tvrdila opozícia, ktorá zámerne podsúva verejnosti klamstvá," zdôraznila.



Dodala, že mnohí z obvinených a odsúdených, u ktorých došlo k zániku trestnosti, boli tzv. horalkoví zlodeji. Dokumentovala to na príklade človeka, ktorý putoval do väzenia, pretože opakovane ukradol bagetu a opaľovací krém v hodnote necelých troch eur. "Na zániku trestnosti v takýchto prípadoch došlo na Slovensku k celospoločenskej zhode a presadzovala ju aj súčasná opozícia," zdôraznila Škulová. Poukázala na to, že prijatím legislatívnych zmien sledujúcich humanizáciu trestnej politiky štátu sa Slovensko priblížilo k vyspelým demokraciám.



Upozornila, že oveľa závažnejšie dosahy má nekvalitne pripravená reforma Súdnej mapy. "Po jej schválení až po nadobudnutie účinnosti novely Trestného zákona, odkedy sa začala presúvať agenda medzi súdmi, poklesol počet odsúdených o 602 osôb," informovala.



Nadácia Zastavme korupciu vo svojej analýze uviedla, že novela Trestného zákona za prvý polrok svojej účinnosti už pomohla najmenej 1324 osobám, z toho 446 väzňov bolo predčasne prepustených. Z dôvodu premlčania bolo vďaka novele podľa zistení nadácie zastavených 79 prípadov voči 104 obvineným osobám v celkovej škode takmer piatich miliónov eur. Nadácia tvrdí, že v porovnaní rokov 2022 a 2024 polícia objasňuje omnoho menej trestných činov, napríklad pri skutkoch krátenia dane klesol počet vyšetrovaných prípadov o viac než stovku, pri podvodoch či prijímaní úplatkov o viac než polovicu. Nadácia deklaruje, že vychádzala z dát, ktoré zverejňujú prokuratúra a Zbor väzenskej a justičnej stráže.