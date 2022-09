Rezort spravodlivosti zvažuje odklad zavádzania novej súdnej mapy

Bratislava 27. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje odklad účinnosti zákonov, ktoré majú priniesť novú súdnu mapu, o pol roka. Je to podľa rezortu jedna z diskutovaných možností, finálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.



"Vec je v súčasnosti predmetom podrobného vyhodnocovania stavu príprav implementácie a jednotlivých možností jej riešenia. O ďalšom postupe budeme včas informovať," vyhlásilo ministerstvo.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) v pondelok (26. 9.) ubezpečil, že aj napriek zmene vo vedení ministerstva spravodlivosti bude zabezpečená kontinuita zavádzania už prijatých reforiem do praxe. Minister spravodlivosti Viliam Karas ho mal informovať, že na ministerstve sa uskutočňuje audit, ktorého výsledky by mali byť známe v priebehu nasledujúcich týždňov.



Reforma súdnej mapy počíta okrem iného od 1. januára 2023 so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Tiež majú vzniknúť tri správne súdy. Presunuté majú byť aj niektoré agendy medzi súdmi.