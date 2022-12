Rezort spravodlivosti:Insolvencie by mohol viesť špecializovaný portál

Bratislava 5. decembra (TASR) - Insolvenčné procesy v konkurznom konaní by mohol viesť jeden špecializovaný portál. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii zverejnenej na legislatívnom portáli slov-lex.sk. Pripomienkovať ju možno do 12. decembra.



"Základným cieľom návrhu zákona je zabezpečiť existenciu právneho rámca pre zavedenie jednotného, plne digitalizovaného procesu riešenia insolvenčných procesov v konkurznom konaní vrátane malého konkurzu," zdôvodnil rezort spravodlivosti v materiáli k navrhovanej legislatíve. Digitalizácia sa má týkať tiež reštrukturalizačných konaní, konaní o oddlžení, verejnej preventívnej reštrukturalizácie i likvidácie a dodatočnej likvidácie nariadenej súdom.



Návrh je predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo to odôvodňuje potrebou prijatia príslušných legislatívnych zmien v prvom kvartáli roka 2023. "V prípade neprijatia potrebných legislatívnych zmien hrozí SR minimálne pozdržanie úhrady príspevku zo strany Európskej komisie a potenciálne aj krátenie výšky príspevku EÚ až do výšky 100 percent platby, ktorá je viazaná ako vecné plnenie k štvrtej žiadosti o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 923,8 milióna eur," doplnilo ministerstvo.