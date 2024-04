Rezort spravodlivosti:Medzi zaistený majetok patrili aj virtuálne meny

Bratislava 20. apríla (TASR) - Motorové vozidlá, čln, šperky, obrazy, financie, ale aj virtuálne meny zaistil a prevzal do správy od začiatku svojho pôsobenia do februára 2024 Úrad pre správu zaisteného majetku. Informovalo o tom Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré je zriaďovateľom úradu.



"Plníme významnú úlohu pri odoberaní majetku organizovaným zločineckým skupinám, ktoré týmto spôsobom prichádzajú o majetok nadobudnutý trestnou činnosťou. Z tohto dôvodu prichádzajú o majetkové a finančné zdroje na páchanie ďalšej trestnej činnosti," povedal k činnosti úradu jeho riaditeľ Ján Kmeť.



Do správy prevzal úrad doteraz 82 osobných i 11 nákladných motorových vozidiel a dve poľnohospodárske vozidlá. Z ďalších hnuteľných vecí to bol aj čln, dva skútre či tri motocykle. Medzi cennosťami zaistil 37 hodiniek, deväť šperkov i 27 obrazov a tri virtuálne meny.



Zaistenie majetku, vecí alebo iných majetkových hodnôt môže trvať po nevyhnutný čas, v úhrne najviac päť rokov. Táto lehota sa môže v prípadoch, ak by zrušením zaistenia hrozilo, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania, rozhodnutím súdu predĺžiť. "Z praxe vyplýva rôzna doba zaistenia majetku, od jedného mesiaca až po 2,5 roka," dodala hovorkyňa MS Lucia Hurajtová.



Po ukončení správy zaisteného majetku je majetok odovzdaný podľa rozhodnutia súdu, spravidla okresnému úradu v sídle kraja, správcovi konkurznej podstaty, alebo je vrátený dotknutej osobe.



Správu zaisteného majetku stanovil zákon z roku 2020, ktorý upravuje výkon rozhodnutí o zaistení majetku vydaných v prípade trestných konaní, pri správe daní, preukazovaní pôvodu majetku či pri vykonávaní medzinárodných sankcií.