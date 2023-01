Rezort spravodlivosti:Na nové správne súdy postupne pribúdajú sudcovia

Bratislava 13. januára (TASR) - Na nové správne súdy postupne pribúdajú noví sudcovia. Vo štvrtok (12. 1.) a v piatok sa na Správnom súde v Bratislave konalo výberové konanie, ktoré pozostávalo z písomnej, ústnej časti a následného psychologického posúdenia uchádzačov. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Výberovým konaním podľa informácií z rezortu spravodlivosti úspešne prešlo osem uchádzačov a o preloženie na tento súd žiada k piatku ďalších 14 sudcov. "Verím, že do 1. júna sa podarí súd personálne obsadiť tak, aby hneď od svojho vzniku mohol slúžiť ľuďom na ochranu ich práv," uviedol dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.



"Vývoj pri obsadzovaní sudcovských miest zároveň potvrdil správnosť rozhodnutia o odklade spustenia reformy o päť mesiacov. V opačnom prípade by súdy už formálne vznikli k 1. januáru, no nemal by na nich kto súdiť. Úspešných uchádzačov ešte navyše čakajú previerky," informovalo MS SR. Záujem o pôsobenie na novozriaďovaných súdoch je podľa rezortu zároveň výsledkom partnerskej spolupráce so sudcami a nastavením dobrej komunikácie vnútri justície.