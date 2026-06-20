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Rezort spravodlivosti:Zákon o sterilizáciách pôjde na vládu v decembri
Pre TASR to uviedla Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - Predpokladaný termín predloženia návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom na rokovanie vlády SR je december 2026. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť efektívny a prakticky dostupný mechanizmus nápravy pri súčasnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a minimalizácii rizika sekundárnej viktimizácie. Pre TASR to uviedla Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.
Priblížila, že návrh zákona je na vecnej úrovni rozpracovaný a jeho dôvodová správa reflektuje historický kontext, relevantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj potrebu zabezpečiť účinný, dostupný a dôstojný mechanizmus nápravy.
„V Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky je zaradený návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Cieľom predmetnej právnej úpravy je vytvoriť osobitný mechanizmus poskytovania jednorazového finančného odškodnenia osobám, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom v období rokov 1966 až 2004,“ ozrejmila Szakálová. Doplnila, že návrh zákona je zároveň potrebné prerokovať s Ministerstvom financií SR vzhľadom na finančný dosah na štátny rozpočet.
Priblížila, že návrh zákona je na vecnej úrovni rozpracovaný a jeho dôvodová správa reflektuje historický kontext, relevantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj potrebu zabezpečiť účinný, dostupný a dôstojný mechanizmus nápravy.
„V Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky je zaradený návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Cieľom predmetnej právnej úpravy je vytvoriť osobitný mechanizmus poskytovania jednorazového finančného odškodnenia osobám, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom v období rokov 1966 až 2004,“ ozrejmila Szakálová. Doplnila, že návrh zákona je zároveň potrebné prerokovať s Ministerstvom financií SR vzhľadom na finančný dosah na štátny rozpočet.