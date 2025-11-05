< sekcia Slovensko
Rezort spustí súťaž na obnovu zásahových odevov a obuvi pre hasičov
Rezort vnútra ozrejmil, že ťažké zásahové ochranné odevy s membránou používané hasičmi v teréne sa postupne blížia k hranici svojej životnosti.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR spustí verejné obstarávanie na obnovu a výmenu zásahových odevov aj obuvi pre hasičov. Výsledkom obstarávania bude rámcová dohoda na 48 mesiacov. Tá vytvorí priestor na obstaranie 10.000 kusov zásahových odevov s membránou s novo definovanými vlastnosťami a požiadavkami Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Rezort vnútra vstupuje do procesu verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky 13 miliónov eur bez DPH. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.
Rezort ozrejmil, že ťažké zásahové ochranné odevy s membránou používané hasičmi v teréne sa postupne blížia k hranici svojej životnosti. Rovnako tak túto hranicu pomaly dosiahne aj zásahová šnurovacia obuv. Ich obmena a modernizácia je tak nevyhnutnosťou. Na nové zásahové odevy sú podľa MV v súčasnosti kladené vyššie nároky. Vysoké kvalitatívne parametre musí spĺňať i obuv.
„Predpokladaná životnosť zásahového odevu a obuvi u hasičov je päť až sedem rokov. Hasiči zasahujú takmer denne pri nešťastiach a nehodách na cestách, železnici, pri požiaroch, záplavách, víchriciach v obciach aj v mestách. Na výkon svojej práce potrebujú nevyhnutne a bez kompromisu adekvátne materiálne vybavenie. Zásahové ochranné odevy, ktoré plánujeme obstarať, sú výrazným krokom vo zvýšení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach Hasičského a záchranného zboru,“ povedal prezident HaZZ Adrián Mifkovič.
Ťažký zásahový odev s membránou je určený pre príslušníkov HaZZ do terénu aj do špecializovaných ambulancií HaZZ v urgentnej medicíne. Chráni ich pred hrozbami v podobe úlomkov, ostrých predmetov, tlakovými vlnami, pred tepelnými hrozbami, ako sú oheň či sálavé teplo, aj pred chemickými a biologickými látkami a poveternostnými podmienkami. Zásahová obuv zas musí poskytnúť ochranu chodidiel a časti nôh pred poranením reťazovou pílou.
Verejné obstarávanie na zásahovú šnurovaciu obuv pre hasičov počíta počas štyroch rokov s postupným nákupom 4000 kusov obuvi a zároveň aj náhradných súčiastok, ako sú vkladacie stielky, šnurovadlá či šnurovacie lišty.
Posledné verejné obstarávania na odevy sa realizovali v roku 2014, keď rezort takto zakúpil 2000 kusov zásahových odevov, a v roku 2020 bývalé vedenie obstaralo hasičom 4000 kusov odevov. Rámcovú dohodu na zásahovú obuv rezort naposledy uzavrel v roku 2015 s postupným dodaním 6000 kusov obuvi.
