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Rezort: SR a Island budú spolupracovať v zdravotníctve a bezpečnosti
Významnou témou rokovaní bola energetická bezpečnosť a využívanie geotermálnej energie.
Autor TASR
Reykjavík 2. jún (TASR) – Posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti geotermálnej energie, zdravotníctva, bezpečnosti, zelených technológií a cestovného ruchu boli hlavnými témami bilaterálnych rokovaní ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára na Islande s prezidentkou, šéfkou diplomacie a predstaviteľmi parlamentu. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy MZVEZ SR.
„Moja cesta potvrdila, že vzťahy medzi Slovenskom a Islandom sú veľmi dobré a máme na čom stavať. Zhodli sme sa na záujme ďalej rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, ale aj koordináciu na multilaterálnej úrovni,“ vyhlásil Blanár.
S islandskou ministerkou zahraničných vecí Thorhgerdur Katrín Gunnarsdóttirovou diskutoval o aktuálnych európskych a bezpečnostných témach, či o možnostiach rozšírenia hospodárskej spolupráce. Šéf slovenskej diplomacie ocenil dlhodobé kontakty medzi oboma krajinami, ku ktorým významne prispievajú islandskí študenti na slovenských univerzitách. Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v súčasnosti študuje 178 islandských vysokoškolákov a ďalších približne 200 už absolvovalo štúdium. Islandskí študenti pôsobia aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. „Práve tieto osobné skúsenosti so Slovenskom vytvárajú pevný základ pre ďalšie rozvíjanie slovensko-islandských vzťahov a vzájomné porozumenie medzi našimi krajinami,“ uviedol minister.
Významnou témou rokovaní bola energetická bezpečnosť a využívanie geotermálnej energie. Island patrí medzi svetových lídrov v tejto oblasti a SR má podľa ministra záujem využiť islandské skúsenosti pri rozvoji vlastného geotermálneho potenciálu. „Pre Slovensko ide o mimoriadne perspektívnu oblasť, ktorá nám môže pomôcť pri znižovaní emisií, posilňovaní energetickej bezpečnosti aj diverzifikácii energetických zdrojov,“ povedal Blanár.
Ministra prijala tiež prezidentka Islandu Hally Tómasdóttirová. Diskutovali o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane bezpečnostnej situácie vo svete, podpory mierových riešení konfliktov a dodržiavania medzinárodného práva. „V čase rastúceho počtu konfliktov je dôležité zachovávať otvorený dialóg a hľadať diplomatické riešenia. Aj preto si vzájomne poskytujeme podporu pri kandidatúrach v rámci Organizácie Spojených národov (OSN),“ uviedol Blanár najmä v súvislosti s kandidatúrou SR na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029.
Témou rokovaní bola zároveň spolupráca v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane možností budúceho zapojenia SR do ochrany vzdušného priestoru Islandu. Partneri diskutovali tiež o kybernetickej bezpečnosti a spoločnom postupe pri riešení hybridných hrozieb, ktoré predstavujú rastúcu výzvu pre členské krajiny Aliancie.
Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s predsedom zahraničného výboru islandského parlamentu Pawelom Bartoszekom a členmi výboru. Diskutovali o aktuálnych európskych otázkach, vojne na Ukrajine a bezpečnostných výzvach, ktorým čelia európske krajiny.
„Moja cesta potvrdila, že vzťahy medzi Slovenskom a Islandom sú veľmi dobré a máme na čom stavať. Zhodli sme sa na záujme ďalej rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, ale aj koordináciu na multilaterálnej úrovni,“ vyhlásil Blanár.
S islandskou ministerkou zahraničných vecí Thorhgerdur Katrín Gunnarsdóttirovou diskutoval o aktuálnych európskych a bezpečnostných témach, či o možnostiach rozšírenia hospodárskej spolupráce. Šéf slovenskej diplomacie ocenil dlhodobé kontakty medzi oboma krajinami, ku ktorým významne prispievajú islandskí študenti na slovenských univerzitách. Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v súčasnosti študuje 178 islandských vysokoškolákov a ďalších približne 200 už absolvovalo štúdium. Islandskí študenti pôsobia aj na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. „Práve tieto osobné skúsenosti so Slovenskom vytvárajú pevný základ pre ďalšie rozvíjanie slovensko-islandských vzťahov a vzájomné porozumenie medzi našimi krajinami,“ uviedol minister.
Významnou témou rokovaní bola energetická bezpečnosť a využívanie geotermálnej energie. Island patrí medzi svetových lídrov v tejto oblasti a SR má podľa ministra záujem využiť islandské skúsenosti pri rozvoji vlastného geotermálneho potenciálu. „Pre Slovensko ide o mimoriadne perspektívnu oblasť, ktorá nám môže pomôcť pri znižovaní emisií, posilňovaní energetickej bezpečnosti aj diverzifikácii energetických zdrojov,“ povedal Blanár.
Ministra prijala tiež prezidentka Islandu Hally Tómasdóttirová. Diskutovali o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane bezpečnostnej situácie vo svete, podpory mierových riešení konfliktov a dodržiavania medzinárodného práva. „V čase rastúceho počtu konfliktov je dôležité zachovávať otvorený dialóg a hľadať diplomatické riešenia. Aj preto si vzájomne poskytujeme podporu pri kandidatúrach v rámci Organizácie Spojených národov (OSN),“ uviedol Blanár najmä v súvislosti s kandidatúrou SR na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029.
Témou rokovaní bola zároveň spolupráca v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane možností budúceho zapojenia SR do ochrany vzdušného priestoru Islandu. Partneri diskutovali tiež o kybernetickej bezpečnosti a spoločnom postupe pri riešení hybridných hrozieb, ktoré predstavujú rastúcu výzvu pre členské krajiny Aliancie.
Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s predsedom zahraničného výboru islandského parlamentu Pawelom Bartoszekom a členmi výboru. Diskutovali o aktuálnych európskych otázkach, vojne na Ukrajine a bezpečnostných výzvach, ktorým čelia európske krajiny.