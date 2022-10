Rezort: Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 finišuje

Bratislava 28. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vstupuje do finálnej fázy v tvorbe prelomového materiálu s názvom Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Nová stratégia bude komplexným a odborným dokumentom, ktorý prinesie odpovede na urgentné výzvy a priority kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie rezortu kultúry SR.



Stratégia sa má stať oficiálnym rámcovým dokumentom pre všetky odvetvia kultúry a kreatívneho priemyslu a vytvoriť lepší kultúrny ekosystém a skvalitní podmienky ľuďom pracujúcim v kultúre. Podľa rezortu kultúry má priniesť aj riešenia, ktoré budú prierezové pre čo najviac oblastí kultúry. Smerovanie slovenskej kultúry dostane podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO) nový stabilný pilier.



Zámerom rezortu kultúry je, aby sa so stratégiou stotožnila kultúrna obec. Do tvorby dokumentu preto zapája zástupcov z rôznych oblastí kultúry a umenia na Slovensku. Cieľom participácie je podľa rezortu kultúry zapojiť do tvorby dokumentu aktérov v kultúre a kreatívnom priemysle a prispieť tak k vzájomnej spolupráci, ktorá bude dôležitá pri implementácii stratégie.



Ministerstvo kultúry v týchto dňoch vyhodnocuje poznatky, ktoré vzišli z najnovších jesenných diskusií a z vypracovaných dotazníkov. V nasledujúcich fázach procesu finálne spracuje dokument, zverejní ho v medzirezortnom pripomienkovom konaní a predloží nelegislatívny materiál vláde SR. Stratégia by mala vstúpiť do platnosti v roku 2023. Finálny materiál predstaví analýzu súčasného stavu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Pomocou aktuálnych dát zároveň sformuluje dlhodobé ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepojí ich s politikami iných rezortov s výhľadom do roku 2030.