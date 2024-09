Rezort: Tender k štúdii uskutočniteľnosti nemocnice bol zákonný

Bratislava 27. septembra (TASR) - Verejné obstarávanie na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove bolo v súlade so zákonom. Úspešný uchádzač splnil podmienky a predložil najnižšiu cenovú ponuku. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Urobilo tak v reakcii na predstaviteľov hnutia Slovensko, ktorí poukázali okrem iného na to, že súťaž mala vyhrať firma spojená s osobou, ktorej meno sa spomína v spise ku kauze Gorila.



"Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Grant Thornton Advisory, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku a splnila stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejné obstarávanie bolo realizované prostredníctvom elektronickej platformy - informačného systému elektronického verejného obstarávania," poznamenali pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu.



Uchádzač musel podľa nich preukázať aj referencie zrealizovaných služieb. "V rámci vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ skúmal možný konflikt záujmov a zároveň možné kolúzne správanie. Ani konflikt, ani kolúzne správanie neboli identifikované medzi verejným obstarávateľom a spoločnosťou," dodalo ministerstvo.



Bývalý šéf rezortu zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v piatok kritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) v súvislosti s projektom novej národnej nemocnice. Hovoril o tendri k štúdii uskutočniteľnosti výstavby. Poukázal na to, že ho mala vyhrať firma spojená s osobou, ktorej meno sa spomína v spise ku kauze Gorila. Upozornil tiež na to, že firma mala realizovať aj analýzu k možnému výskytu legionelly vo vode vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Opätovne Dolinkovej vyčítal aj zmenu lokality výstavby nemocnice z Rázsoch do Ružinova.