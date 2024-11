Rezort udelí 1627 štipendií domácim študentom a 43 študentom z cudziny

Bratislava 25. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR udelí v tomto roku 1627 štipendií domácim študentom a 43 študentom z cudziny. Vyplýva to z výsledkov ukončeného tretieho kola udeľovania štipendií v rámci schémy Študuj doma, Slovensko Ťa odmení. Rezort zároveň pripravuje pokračovanie programu. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVM SR.



"Zvýšený záujem o štipendiá zo Slovenska aj zo zahraničia potvrdzuje, že naše úsilie prináša výsledky. Slovenské vysoké školy sú pripravené na ďalšiu podporu talentov a na zlepšovanie internacionalizácie vzdelávania," skonštatoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Rezort školstva v spolupráci s vysokými školami preveril a vyhodnotil všetky doručené žiadosti. Zaznamenal ich pritom viac ako 6000. Z celkového počtu boli pridelené štipendiá 804 maturantom s vynikajúcimi študijnými výsledkami (študenti dostanú 9000 eur na tri roky štúdia), 423 študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia (rovnaká podpora vo výške 9000 eur) a 400 študentom zapísaným na štúdium nedostatkových povolaní (štipendium vo výške 16.500 eur na tri roky).



Ministerstvo zároveň pracuje na ďalších krokoch, predovšetkým na podpísaní zmlúv s vysokými školami a zaslaní finančných prostriedkov.



Záujem o štipendiá prejavilo v roku 2024 aj 2134 zahraničných uchádzačov, čo je nárast o 616 oproti minulému roku. Štipendiá získa 43 najúspešnejších študentov, ktorí splnili kritériá vrátane výsledkov SAT testov, a boli prijatí na slovenské vysoké školy. Úspešní štipendisti získajú finančnú podporu na tri roky bakalárskeho štúdia v prípade, ak nedôjde k porušeniu niektorej z podmienok na udržanie štipendia.



Rok 2024 bol posledným, keď bola schéma financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo preto pripravuje jej pokračovanie prostredníctvom nového národného projektu. Podrobnosti o nových výzvach plánuje zverejniť začiatkom roka 2025.



Okrem finančnej podpory pre študentov ministerstvo investuje aj do modernizácie vysokoškolského prostredia. V nasledujúcich rokoch doň plánuje investovať viac ako 130 miliónov eur, z toho viac ako 17 miliónov eur do internátov. Zároveň pripravuje centralizovaný elektronický systém na podávanie prihlášok, ktorý má zjednodušiť proces pre budúcich študentov.