Ústav psychológie ocenil prácu zamestnancov v systéme poradenstva

Bratislava 13. mája (TASR) - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) ocenil prácu zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Urobil to v rámci 6. ročníka slávnostných oceňovaní Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva. Ocenenie si prebrali štyria laureáti. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



„Poradenský systém je silný vtedy, keď stojí na ľuďoch, ktorí vidia dieťa nielen ako klienta, ale ako človeka s jedinečným príbehom. Som rád, že práve takéto osobnosti môžeme oceniť a podporiť v ich dôležitej práci,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý nad ocenením prebral záštitu.



Výberu laureátov podľa rezortu predchádzalo ich nominovanie verejnosťou. Nominácie posudzovala sedemčlenná odborná komisia, ktorá si všímala inovatívnosť v odbornej činnosti, kvalitu práce s deťmi a rodinami či celkový prínos nominovaných pre systém poradenstva a prevencie.



„Tieto osobnosti nie sú len odborníkmi. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí načúvajú, sprevádzajú deti, rodičov i zamestnancov v školách. Ich prácu nie je vidieť na titulných stranách novín, no denne menia životy detí, rodín a celých škôl. Oceňujeme ich preto, aby vedeli, že ich práca má zmysel a že si ju všímame,“ myslí si riaditeľka VÚDPaP Alena Kopányiová.



Laureátom v kategórii Osobnosť poradenstva 2024 sa stal in memoriam Štefan Matula. Bol psychológom, ktorý sa desaťročia venoval preventívnemu a poradenskému systému pre deti a mládež. Zomrel vo februári.



Ocenenie Mladý talent poradenstva 2024 získal sociálny pedagóg a preventista z Centra poradenstva a prevencie Dávid Chmelár. Pôsobí aj na jednej z bratislavských základných škôl. Venuje sa systémovým krokom pri práci s dieťaťom v riziku.



V kategórii Dlhodobý prínos 2024 sa laureátkou stala riaditeľka odboru metodiky a tvorby informácií školstva v Centre vedecko-technických informácií SR Mária Slovíková. „Jej analytická práca v oblasti školstva a poradenstva má jedinečný ľudský rozmer - za dátami vidí konkrétne osudy, detí aj odborných zamestnancov, ktorí pomoc poskytujú,“ uviedlo o nej ministerstvo.



Špeciálne ocenenie MŠVVaM SR 2024 si odniesla psychologička a riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Námestove Zuzana Matejíčková Šareková. „V praxi sa venuje hlavne komplexnej starostlivosti o deti a žiakov, a to prevažne s poruchami správania a výchovnými ťažkosťami,“ uzavrel rezort.