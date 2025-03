Chystáte sa na Bali? Víkendový Deň ticha prinesie viaceré obmedzenia

Bratislava 27. marca (TASR) - Deň ticha na Bali v Indonézii, ktorý potrvá od soboty (29. 3.) 6.00 h do nedele (30. 3.) 6.00 h, si vyžiada viaceré obmedzenia. Cestujúcich do krajiny na to upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe.



Počas tohto obdobia bude zakázané vychádzanie na verejnosť, cestovanie, používanie osvetlenia, pracovná činnosť, hluk či akákoľvek forma zábavy. "Osvetlenie v domácnostiach a budovách musí byť tlmené a nesmie byť viditeľné zvonku. Upozorňujeme, že môže dôjsť aj k dočasnému obmedzeniu telekomunikačných služieb vrátane internetového pripojenia," doplnil rezort. Obyvatelia aj návštevníci sú takisto povinní dodržiavať úplné ticho a rešpektovať miestne zvyklosti. Letisko, prístavy, podniky a všetky turistické atrakcie budú zatvorené.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na čísle +421 2 5978 5978 alebo pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Jakarte +62 816 78 3043.