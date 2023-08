Rezorty vnútra a zdravotníctva sa zaoberajú obnovením záchytiek

Bratislava 26. augusta (TASR) - Rezorty vnútra a zdravotníctva sa zaoberajú obnovením protialkoholických izieb, tzv. záchytiek. Prvé odborné stretnutie sa už uskutočnilo, rokovania majú pokračovať v septembri. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli hovorca Ministerstva vnútra (MV) Matej Neumann a komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že ide o tému, ktorá si vyžaduje komplexné riešenie. "Občan pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, rušiaci verejný poriadok v meste či v obci, aj ten, ktorý má poškodené zdravie (napríklad rozbitá hlava alebo iné ochorenia vnútorného charakteru), nie je problémom len zdravotníckym, ale v prvom rade problémom sociálnym - existenčným (zima a zbytočné úmrtia občanov na ulici) a zároveň poriadkovým problémom," skonštatoval rezort pre TASR.



Rezort vnútra avizuje viac informácií k problematike po jesenných rokovaniach zástupcov ministerstiev, ako aj mestských a obecných polícií. Úvodné stretnutie sa uskutočnilo pred letnými prázdninami.



Podľa ministerstva zdravotníctva by mali zriaďovať a prevádzkovať záchytné izby ministerstvo vnútra, štátna či mestská polícia alebo obec. Ako zdôvodnilo, nejde o zdravotnícke zariadenia a neposkytujú ani zdravotnú starostlivosť. "Zriadenie a prevádzkovanie záchytných izieb v rámci rezortu zdravotníctva, a teda popri ústavných zdravotníckych zariadeniach, nie je v súčasnej situácii ani možné, či vykonateľné, vzhľadom na aktuálny stav počtu lekárov a zdravotníckeho personálu na Slovensku," dodal rezort. Poukázal aj na cieľ záchytiek, ktorým je zabezpečenie verejného poriadku.



Osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok rušiace verejný poriadok po nahlásení občanmi na tiesňovú linku končia v súčasnosti v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ktorá im poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ako pripomína ministerstvo zdravotníctva, ak posádka vozidla záchrannej zdravotnej služby nevie alebo nemôže poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť, vezie opitú osobu do najbližšieho ústavného zdravotníckeho zariadenia, kde je ošetrovaná a prípadne i hospitalizovaná.



Úloha vypracovať návrh mechanizmu na obnovu činnosti protialkoholických izieb vyplynula zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2028, ktorú schválila vláda. Rezorty zdravotníctva a vnútra majú následne návrh predložiť na Radu vlády SR pre prevenciu kriminality. Na potrebu záchytiek v minulosti upozorňovali aj samosprávy. Diskusie o ich obnovení rezorty potvrdili už v roku 2020.