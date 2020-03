REZORT VNÚTRA: Obracajte sa na online poradňu prevencie kriminality

Bratislava 25. marca (TASR) - Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR apeluje na občanov, obete a potenciálne obete trestných činov, aby sa v prípade, že ich situácia nevyžaduje osobnú konzultáciu, obracali so svojimi problémami na online poradňu na www.prevenciakriminality.sk. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



V online poradni sú pre občanov k dispozícii pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov v každom krajskom meste a tiež pracovníci odboru prevencie kriminality, priblížila Paulenová.



Ministerstvo zároveň upozorňuje, že problematika nového koronavírusu nespadá do tém prevencie kriminality, okrem prípadov, ktoré sa konkrétne týkajú jednotlivých tém alebo obetí trestných činov.



Odbor prevencie kriminality MV SR sa zaoberá prevenciou obchodovania s ľuďmi, bojom proti extrémizmu, regionálnymi témami, bojom proti korupcii, pomocou seniorom a záležitosťami Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Prostredníctvom odboru sa tiež realizuje národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".



Paulenová pripomenula, že informačné kancelárie pre obete trestných činov sú až do odvolania pre verejnosť otvorené každý pracovný deň od 8.00 do 11.00 h.