Rezort vnútra: Aktuálne chce vzniknúť deväť nových politických strán
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť deväť nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Nové Suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne Odborne Ľudsky, Za národ, Hnutie Stabilita, Farmárske hnutie, Spoločný Cieľ, Nová vlna a strana My sme rodina.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 52 zaregistrovaných aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 115 strán a hnutí.
