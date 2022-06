Rezort vnútra: Archívne dedičstvo si vyžaduje zásadnú zmenu prístupu

Bratislava 3. júna (TASR) - Archívne dedičstvo Slovenskej republiky uložené v štátnych archívoch si vyžaduje zásadnú zmenu prístupu v starostlivosti, upozorňuje Ministerstvo vnútra (MV) SR. Súčasný nevyhovujúci stav má riešiť Koncepcia rozvoja štátnych archívov s výhľadom do roku 2028, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ako však upozorňuje rezort, stanovené ciele môže dosiahnuť iba s dostatkom finančných prostriedkov.



"Do modernizácie a rozvoja štátnych archívov sa desiatky rokov neinvestovali finančné prostriedky, čím sa vytvoril 'spoločenský dlh' napriek tomu, že štátne archívy sú základnou zábezpekou historickej a právnej kontinuity štátu," skonštatoval rezort.



Najdôležitejšia a najrozsiahlejšia časť archívneho dedičstva SR je podľa MV SR vážne ohrozená, a to najmä pre nedostatočné priestorové a materiálno-technické zabezpečenie, slabú ochranu archívnych dokumentov i nedostatok ľudských zdrojov a ich nízke finančné ohodnotenie.



Cieľom koncepcie je digitalizácia a modernizácia štátnych archívov, ale aj modernizácia procesu konzervovania a reštaurovania archívnych dokumentov. Rezort navrhuje napríklad komplexnú rekonštrukciu Slovenského národného archívu, vybudovanie ôsmich nových vysokokapacitných úložných priestorov štátnych archívov, dobudovanie funkcionalít Elektronického archívu Slovenska či online sprístupnenie archívnych dokumentov.



Ministerstvo upozorňuje, že dosiahnutie cieľov národnej koncepcie závisí najmä od možnosti získania finančných prostriedkov z európskych zdrojov a množstva financií zo štátneho rozpočtu. "Prijatím a realizáciou navrhovaných riešení by sa zásadným spôsobom skvalitnili podmienky všetkých štátnych archívov a dostali by sa na úroveň európskych a zahraničných archívov," deklarovalo.



Koncepciu musí ešte schváliť vláda.