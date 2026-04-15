Rezort vnútra bude mať nového generálneho tajomníka služobného úradu
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR bude mať od štvrtka (16. 4.) nového generálneho tajomníka služobného úradu. Igora Tkačivského na tomto poste nahradí doterajší generálny riaditeľ sekcie legislatívy a právnych služieb MV Peter Ševcech. Výmenu na pozícii v stredu schválila vláda.
Ševcech má podľa zverejneného životopisu právnické vzdelanie z Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v predstavenstve spoločnosti Trnavská teplárenská i vo viacerých bankách a inštitúciách ako právnik.
