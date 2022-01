Rezort vnútra bude nakupovať tabuľky s evidenčným číslom lacnejšie

Na snímke zľava štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Ján Lazar, minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) a riaditeľ odboru dopravnej polície PPZ poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Tomáš Vrábel počas tlačovej konferencie na tému Ministerstvo vnútra uzatvorilo po 20 rokoch novú rámcovú dohodu s dodávateľom tabuliek s evidenčným číslom, 5. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vpravo štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Ján Lazar a vľavo minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) počas tlačovej konferencie na tému Ministerstvo vnútra uzatvorilo po 20 rokoch novú rámcovú dohodu s dodávateľom tabuliek s evidenčným číslom, 5. januára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR bude nakupovať tabuľky s evidenčným číslom vozidla lacnejšie. Namiesto sumy 7,17 eura za kus bez DPH zaplatí za jednu 3,95 eura, čo predstavuje 45-percentnú úsporu. Novým dodávateľom bude česká spoločnosť SPM Security Paper Mill, s ktorou ministerstvo podpísalo rámcovú dohodu koncom decembra. V stredu o tom informovali šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO) a štátny tajomník MV SR Ján Lazar. Načrtli, že v budúcnosti by si tabuľky mohol štát zabezpečovať sám.priblížil proces minister.Podpísaním novej rámcovej zmluvy sa podľa Mikulca ukončil 20-ročný monopol doterajšieho dodávateľa. Len v roku 2022 predpokladá úsporu minimálne 3,5 milióna eur. Pripustil aj debatu s ministerstvom financií o znížení poplatkov za tabuľky aj pre občanov. Nová spoločnosť dodáva tabuľky aj v Českej republike. Vyššiu cenu za kus oproti ČR zdôvodnil minister náročnejšou logistikou a inými požiadavkami na ochranné prvky.Tabuľky by si v budúcnosti mohol podľa Lazara štát zabezpečovať aj sám.načrtol s tým, že cena by mohla byť ešte nižšia. O podrobnostiach bude informovať neskôr.Dočasný riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáš Vrábel vysvetlil, že prechodné obdobie medzi platnosťou jednej a druhej zmluvy neohrozí vydávanie nových tabuliek s evidenčným číslom. Oneskorenie môže nastať iba pri zadávaní vlastného textu, alebo pri tabuľkách na nosiče na bicykle, neovplyvní to však možnosť používať vozidlá v cestnej premávke.