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Rezort vnútra bude vyhodnocovať priebeh cvičenia Tiene v oblakoch
Cvičenie pripravila sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, orgánmi štátnej správy, samosprávami a záchrannými a bezpečnostnými zložkami.
Autor TASR
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Michalovce 4. septembra (TASR) - Priebeh národného cvičenia civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch bude Ministerstvo vnútra (MV) SR podrobne vyhodnocovať. Posudzovať bude reakčné časy, tok informácií, koordináciu jednotlivých úrovní krízového riadenia aj funkčnosť použitých postupov. Ako informoval hovorca MV Matej Neumann, komplexnú správu s výsledkami cvičenia má rezort vnútra predložiť do 15. decembra.
Dvojdňové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v stredu a vo štvrtok (2. - 3. 9.) na území Košického kraja, preverilo pripravenosť štátu, záchranných zložiek, samospráv a ďalších subjektov na zvládanie rozsiahlych mimoriadnych udalostí a krízových situácií. „Slovensko musí byť pripravené na aktuálne bezpečnostné hrozby. Cieľ celého cvičenia je jasný - zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a posilniť prevenciu voči ich následkom,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Prvý deň cvičenia sa začal simulovanou mimoriadnou udalosťou v priemyselnom objekte vo Veľkých Kapušanoch. Záchranné zložky si precvičili zásah, triedenie a transport modelovo zranených osôb. Nemocnice v Michalovciach a Trebišove zároveň preverili svoju pripravenosť na hromadný príjem pacientov. Druhý deň bol zameraný na simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu. Súčasťou boli aj postupy na ochranu škôl a zariadení sociálnych služieb. Scenár zahŕňal aj administratívnu simuláciu vyhlásenia výnimočného stavu. Ministerstvo zdôraznilo, že išlo výlučne o súčasť cvičenia a reálny výnimočný stav vyhlásený nebol.
Cvičenie pripravila sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, orgánmi štátnej správy, samosprávami a záchrannými a bezpečnostnými zložkami. Jeho cieľom bolo preveriť nielen činnosť jednotlivých zložiek, ale najmä ich vzájomnú koordináciu, výmenu informácií a schopnosť prijímať a realizovať rozhodnutia v praxi.
Dvojdňové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v stredu a vo štvrtok (2. - 3. 9.) na území Košického kraja, preverilo pripravenosť štátu, záchranných zložiek, samospráv a ďalších subjektov na zvládanie rozsiahlych mimoriadnych udalostí a krízových situácií. „Slovensko musí byť pripravené na aktuálne bezpečnostné hrozby. Cieľ celého cvičenia je jasný - zvýšiť pripravenosť štátu na zvládanie mimoriadnych udalostí a krízových situácií a posilniť prevenciu voči ich následkom,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Prvý deň cvičenia sa začal simulovanou mimoriadnou udalosťou v priemyselnom objekte vo Veľkých Kapušanoch. Záchranné zložky si precvičili zásah, triedenie a transport modelovo zranených osôb. Nemocnice v Michalovciach a Trebišove zároveň preverili svoju pripravenosť na hromadný príjem pacientov. Druhý deň bol zameraný na simulované narušenie vzdušného priestoru, varovanie obyvateľstva, ukrytie a evakuáciu. Súčasťou boli aj postupy na ochranu škôl a zariadení sociálnych služieb. Scenár zahŕňal aj administratívnu simuláciu vyhlásenia výnimočného stavu. Ministerstvo zdôraznilo, že išlo výlučne o súčasť cvičenia a reálny výnimočný stav vyhlásený nebol.
Cvičenie pripravila sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, orgánmi štátnej správy, samosprávami a záchrannými a bezpečnostnými zložkami. Jeho cieľom bolo preveriť nielen činnosť jednotlivých zložiek, ale najmä ich vzájomnú koordináciu, výmenu informácií a schopnosť prijímať a realizovať rozhodnutia v praxi.