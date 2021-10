Rezort vnútra by mal mať v roku 2022 rozpočet 1,633 miliardy eur

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR by malo v roku 2022 hospodáriť so sumou 1,633 miliardy eur. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 vo štvrtok schválila vláda. TASR to potvrdil tlačový odbor ministerstva vnútra.



"MV SR považuje za svoju rozpočtovú prioritu - okrem zabezpečenia plynulého chodu útvarov ministerstva a zlepšenia ich materiálno-technického zabezpečenia - tiež znižovanie investičného dlhu, ktorý predstavuje viac ako 300 miliónov eur," uviedlo ministerstvo. Zamerať sa chce najmä na oblasti, v ktorých investície v aktuálnom období prinesú v budúcnosti úsporu na prevádzkových nákladoch, ako je obnova vozového parku a rekonštrukcie budov.



Ako jeden z nástrojov na zníženie investičného dlhu vníma MV SR aj Plán obnovy a odolnosti SR. Jeho úspešná implementácia v nasledujúcich obdobiach patrí podľa stanoviska medzi "top priority rezortu".



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) po rokovaní vlády uviedol, že vzhľadom na ekonomickú situáciu je rozpočet nastavený dobre. Hoci nie je stopercentne spokojný, chce urobiť všetko preto, aby dokázal naplniť priority rezortu.